由中央興辦、座落在台北市「雙敦學區」的「延吉好室」社宅，共吸引3014人搶抽，中籤幸運兒原訂明（2026）年1月1日入住。未料，近日卻爆發負責興建的「甲級營造商」宏昇營造，疑因不滿另兩案社宅因延期遭罰款，竟以「機車大鎖」封鎖社宅大門、要脅談判。對此，國家住宅及都市更新中心（簡稱「國家住都中心」）今（11）日嚴正聲明，已提告宏昇竊佔，並即刻全面接管，確保住戶能如期入住。
董座親率眾「機車鎖封門」 住都中心斥：惡劣
延吉好室原訂12月5日進行點交，但宏昇當時便拒絕交出鑰匙。雙方雖約定昨（10）再度面談，未料宏昇營造董事長郭倍宏未依約現身，反而率眾前往延吉好室現場，採取激烈的封鎖手段。
國家住都中心指出宏昇的三大惡劣行徑：包括以暴力脅迫驅趕現場保全及物管人員；使用機車大鎖鎖住社宅大門、控制電梯與鐵捲門；甚至擅自取走公共區域鑰匙及已點交文件，意圖全面控制建物。住都中心強調，此舉已涉犯刑法加重竊佔罪及強制罪，今已依約終止契約，並將追究民刑事責任。
導火線曝光！不想繳罰款 拿社宅當籌碼
為何甲級營造商會採取如此極端手段？國家住都中心副執行長董世寧接受《NOWNEWS今日新聞》電訪時揭露，宏昇營造在住都中心共有4案，其中位於板橋的兩案工程嚴重延宕。「依契約應在今年4月完工，拖到現在12月了都沒好，理由都很牽強」。
董世寧表示，因板橋兩案延期超過契約上限，依約僅給付80%工程款並進行罰款，宏昇卻認為遭不公平待遇，試圖以「封鎖」延吉好室為籌碼，要脅住都中心將罰款「一筆勾銷」。
「從事營造35年來首見！」董世寧直言，這是他從業以來第一次遇到甲級營造商如此作為，「真的沒有預期到！以郭董（郭倍宏）的身分跟高度，有點意外，希望他們迷途知返。」
3千人搶破頭 住都中心掛保證：元旦如期入住
遭波及的「延吉好室」位在松山區光復南路，鄰近大巨蛋與松菸，更坐擁敦化國小、敦化國中「雙敦學區」，黃金地段讓家長搶破頭。最低月租金1萬0600元，僅釋出160戶卻吸引3014人申請，中籤率僅約5.31%。
針對準住戶最擔心的入住權益，董世寧強調，為了維護160戶居民權益，國家住都中心今日已「全面接管」工地，物管人員也正式進駐，將接手後續清潔維護工作，保證絕不影響期程，讓住戶能如期在明（2026）年1月1日開心搬新家。
《NOWNEWS今日新聞》致電宏昇營造高雄辦公室，截稿前，未能取得其回應。
資料來源：國家住都中心
