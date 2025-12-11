我是廣告 請繼續往下閱讀

▲SHINee Key（如圖）被捲入朴娜勑非法醫療爭議中。（圖／＠bumkeyk IG）

▲Key被無照打針阿姨稱熟識10年以上，引發外界質疑。（圖／샤이니(SHINee) Facebook）

韓國演藝圈近期因朴娜勑遭前經紀人爆料，而牽連出所謂「無照打針阿姨」事件，風波牽動整個綜藝界，其中自稱與SHINee成員Key認識10年以上的李姓女子，於社群公開在Key家中拍攝的照片，更引爆輿論質疑兩人關係是否單純，事件一路延燒後，不少人點名Key與所屬公司SM娛樂應給出明確說法。然而，面對不斷擴大的外界討論，Key與公司始終維持沈默，使原本指向朴娜勑的爭議意外轉向Key身上，讓形象備受考驗。Key長年以《我獨自生活》固定班底身分展現真實生活，包括家庭日常、工作態度與待人原則，使許多觀眾相信他是一位言行一致且極具責任感的藝人，然而如今面對涉及個人交友圈的負面事件，Key與公司卻遲遲沒有回應，令不少粉絲無法將節目中所見的「負責任態度」與目前的強烈沉默相互連結，部分觀眾甚至認為，這種回避態度與他過去在節目中極力傳達的價值觀產生明顯落差，進而引發更大的反彈情緒。近期另一項讓粉絲放大關注的原因，是Key即將擔任今年MBC《演藝大賞》的主持人之一，該典禮被視為一年綜藝成果的象徵性舞台，對喜愛《我獨自生活》的觀眾更有特殊意義。粉絲在聲明中坦言，若Key在爭議未釐清前站上典禮舞台，恐會造成節目與觀眾的心理落差，也可能讓他的主持任務籠罩負面討論，他們質疑在尚未做出任何交代的情況下接下主持棒，是否符合他過去所展現的職業操守與重視責任的形象。《我獨自生活》的觀眾向來以支持出演者與節目內容為主，但此次事件首度促使粉絲以集體名義發出正式聲明，反映此事在支持者間已引發高度不安。聲明指出，Key曾在節目中強調不應以過去框架定義自己，而要誠實面對當下的狀態，然而，粉絲認為他現在的沉默反而削弱了這些言論的說服力，他們希望Key能親自站出來回應爭議，包括與李姓女子的關係、對近期報導的看法，並重新向觀眾說明他如何理解自己曾展現的真誠與職業態度。聲明最後強調，粉絲並非以責備心情提出質疑，而是希望Key能在爭議中展現成熟、負責任的一面，不讓他多年累積的努力與善行因不必要的沉默而被解讀為形象操作。事件曝光後，SM娛樂與Key依舊未對外界質疑發表任何立場，使風波延續至今，粉絲期待他能在登上《演藝大賞》前表態，重新與觀眾建立信任，也盼他能如節目中展現的樣貌，誠實且穩重地面對風波，找回他所重視的價值與初心。