▲天團五月天主唱阿信（如圖）與翁立友同年，年紀已經50歲。（圖／五月天臉書）

▲翁立友呼籲大家一起來看余天（如圖）。（圖／萬星傳播）

▲翁立友被問到有沒有生子計劃，坦言有好消息會跟大家說。（圖／萬星傳播）

台語金曲歌王翁立友今（11）日受胡瓜邀請，再度加入《鑽石舞台之夜》明年3月的演唱陣容，將與余天、黃西田、蕭敬騰、李翊君、王彩樺等藝人共同演出，今日他出席感恩餐會時，談到最近網路瘋傳話題：「翁立友和五月天阿信都是50歲」。他本人聽聞後頻頻搖手大笑，直言阿信用「年輕得不像話」來形容都不為過，也坦承：「我們成就差太多了，我真的佩服他。」談到工作近況，翁立友透露近期行程滿檔，不只籌備個人演唱會，也接下多場商演邀約，每次演唱代表作〈我問天〉時，主辦方幾乎都會要求他走到台下與歌迷互動，但因近期感冒病毒盛行，他坦言比較擔心健康狀態，不管進出公共場合或搭乘大眾運輸，他都會堅持戴口罩、固定運動，希望在高強度的工作節奏下保持最佳體力。與老婆結婚已3年的翁立友，被問到是否計畫添丁，他露出靦腆笑容，強調目前沒有新增家庭成員，但若真的有好消息，一定會和大家分享，他也把這段心境比喻成自己新專輯《看天》的概念：「過去唱〈我問天〉，如今凡事順其自然、交給老天安排。」他還不忘幽默宣傳活動，笑說：「3月21日大家要記得看余天！」網路上拿翁立友與五月天阿信比較年齡，引發不少討論，翁立友坦言當看到照片被並列時，自己也忍不住驚呼：「阿信真的太年輕！」他表示阿信不止外貌狀態佳，職涯成績更是華語樂壇的天花板，因此看到自己被放在同一個話題裡，心情是「又好笑又佩服」。粉絲則紛紛留言安慰他：「你也保養得很好」、「各有不同魅力」，意外形成另類趣味話題。這次《鑽石舞台之夜》集結多組重量級歌手與綜藝資深前輩，翁立友透露非常期待與久未合作的歌手們再次聚首，他笑說自己這2年雖忙於演出，但仍會努力調整狀態，希望把最好的一面帶上舞台，也期望能以經典台語曲目與現場觀眾一起回味，他也提到這種大型演唱會對歌手而言不只是演出，更像「聚會般的溫暖時刻」。