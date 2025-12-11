我是廣告 請繼續往下閱讀

▲嘎嘎（左起）、筱晴、希希、南珉貞及黃鐙輝今出席《菜鳥仔 NICE PLAY》開播記者會。（圖／記者葉政勳攝影）

南珉貞擔任魅力導師！鼓勵女孩堅持下去

南珉貞續約富邦？霸氣回：富邦是我的家

▲南珉貞（如圖）在《菜鳥仔NICE PLAY》中擔任導師，期盼給啦啦隊練習生們建議及指導。（圖／記者葉政勳攝影）

▲《菜鳥仔 NICE PLAY》本月13日起，每週六晚間8點，公視台語台連播兩集。（圖／記者葉政勳攝影）

黃鐙輝、嘎嘎（潘俊佳）、南珉貞、筱晴及希希今（11）日出席公視台語台《菜鳥仔 NICE PLAY》開播記者會，眾人陪伴10位啦啦隊練習生迎戰高壓養成挑戰，且各司其職、擔綱新身分，而在當中扛起「導師」重責的南珉貞，認為啦啦隊最重要的是體態維持，現場擺拍pose大展完美身型，稍早她被問及新球季到來，是否續約東家「富邦悍將」？南珉貞不假思索回：「從沒想像過我穿上別隊球服的模樣，富邦就是我的家！」南珉貞今稍早現身《菜鳥仔 NICE PLAY》開播記者會，體態依舊美得驚人，近看臉蛋更是閃閃發光，整個人相當有朝氣。南珉貞在《菜鳥仔NICE PLAY》中擔任導師，看著女孩們努力練習的模樣，不禁想起自己的過往，「我也是從素人開始，看到他們都會想起以前每天練習、壓力很大的環境，希望大家都要好好堅持住！」事實上，南珉貞本月初才因外景節目受傷，大腿肌肉拉傷抽筋，被問及復原狀況？南珉貞也鬆口報平安：「最近都有認真治療，當時跑步過度使用大腿，導致肌肉抽筋，才進了救護站！」強調現已療養差不多，感謝粉絲關心及鼓勵。另外，粉絲最爲關心新球季是否續約東家？南珉貞雖並未正面回應，但霸氣高喊：「從沒想像過我穿上別隊球服的模樣，富邦就是我的家！」看來她十分滿意待在現屬球團，暫無跳槽意願。《菜鳥仔 NICE PLAY》本月13日起，每週六晚間8點，公視台語台連播兩集；電視播出後一小時可在「公視+」YouTube「DAYDAY台語台」官方頻道線上觀看。