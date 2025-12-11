我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 「國產鰻魚產銷媒合發表記者會」中展示產銷媒合的成功典範。生產端，特別介紹擁有超過40年深厚經驗的養殖職人謝根亮。（圖／記者陳美嘉攝，2025.12.11）

▲ 「114年國產章Q行銷推廣活動」今（11）日在鰻魚日記旗艦店「鰻悠」主題餐廳舉行，會中特別亮點呈現了資深鰻魚養殖專家謝根亮先生，與知名餐飲品牌「鰻魚日記」的成功案例。（圖／翻攝畫面）

「114年國產章Q行銷推廣活動」今（11）日在鰻魚日記旗艦店「鰻悠」主題餐廳舉行，會中特別亮點呈現了資深鰻魚養殖專家謝根亮先生，與知名餐飲品牌「鰻魚日記」的成功案例，共同見證國產鰻魚從產地到餐桌的品質承諾。漁業署長期以來致力於提升國產水產品的市場競爭力，鼓勵餐飲業者選用經過嚴格把關、具有國產章Q驗證的優質原料。強調唯有原料端與加工端的緊密配合，落實高標準的品質管理，才能提供給消費者最安全、美味的選擇。今天「國產鰻魚產銷媒合發表記者會」中展示產銷媒合的成功典範。生產端，特別介紹擁有超過40年深厚經驗的養殖職人謝根亮。謝根亮自1984年承接父業投身鰻魚養殖，從鰻苗培育、成鰻養殖到供應活鰻出口及加工原料，積累了無可取代的專業知識。並於2017年將重心聚焦回台灣，憑藉著對鰻魚特性的入微觀察與豐富經驗，致力於培育出肉質肥美、健康高品質的鰻魚，為後端的餐飲應用打下最堅實的基礎。在銷售與應用端，深受市場喜愛的品牌「鰻魚日記」品牌傳承了日本道地的蒲燒技術，結合獨特的炭燒工法與精心調製的醬汁，將謝根亮先生所培育的優質國產鰻魚，轉化為令人幸福的滋味，展現了極致的料理工藝，讓高品質鰻魚飯成為大眾皆可享受的平實美味。此次謝根亮與「鰻魚日記」攜手，不僅是職人經驗與烹飪技藝的完美結合，更是國產水產品「產銷合作」的最佳實證。「鰻魚日記」也宣布將於12月11日升級開啟「鰻魚日記」旗艦主題餐廳「鰻悠」，期盼帶領更多消費者展開一場以國產鰻魚為主的味蕾享受之旅。