諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）昨（10日）驚傳下落不明，缺席在挪威奧斯陸舉行的頒獎典禮。不過，她11日清晨現身奧斯陸的飯店陽台，向群眾揮手致意，這也是她在母國躲藏一年多後，首度公開露面，外媒也披露她突破封鎖逃出委內瑞拉的驚險過程，期間甚至有美軍F-18戰機保駕護航。馬查多今年10月獲選諾貝爾和平獎，原定10日出席在挪威奧斯陸舉行的頒獎典禮，但她當天驚傳下落不明，由女兒代為領取獎章、證書，並發表炮火猛烈的得獎演說，痛批馬杜羅政權犯下反人類罪、國家恐怖主義，呼籲委內瑞拉人繼續戰鬥，「為了擁有民主，我們必須願意為自由而戰」。馬查多在去年的反對派初選中以壓倒性優勢獲勝，但她仍被禁止參加總統選舉，而在有爭議的選舉結果公布後，委內瑞拉當局擴大對反對派人的逮捕範圍，並對馬查多祭出長達10年的旅行禁令。她也因此在該國躲藏起來，一年多時間都並未公開露面。而驚喜的是，馬查多11日凌晨在奧斯陸下榻的飯店陽台現身，向樓下群眾揮手致意，隨後來到街上與人群握手。依據諾貝爾獎的規定，若得主無法親自出席領獎，會先由親屬或代表代為上台，但僅有接受獎章與證書，得主需親自到奧斯陸補領才能正式交付實體獎牌與獎金，因此馬查多才需要親自趕到奧斯陸。外媒報導指出，馬查多為了前往奧斯陸，與團隊策劃2個月，從週一下午戴著假髮等偽裝，從委內瑞拉展開大逃亡，從躲藏的拉斯加斯郊區，闖過10個軍事檢查哨，抵達海邊一處漁村，搭上漁船前往庫拉（Curaçao）島，再轉乘私人噴射機飛往挪威。而在這段過程中，馬查多需要冒險乘坐漁船橫越加勒比海，川普政府知情、馬查多的團隊也特定通知美軍，避免遭到誤襲，當時還有2架F-18在附近空域盤旋約40分鐘。馬查多表示，「直到不久前，我認為我必須留在委內瑞拉，但今天，我相信為了我們的事業，我必須站在奧斯陸，我當然會回去，但我現在最有用的地方，就是在這裡，把國際壓力推到最大。」若是女兒代領獎後她自己躲起來，會讓馬杜洛政權宣稱她「拋棄了委內瑞拉人」，親自露面才能打臉這些說法。報導也提到，馬查多團隊規劃，將從奧斯陸開始，走訪挪威議會、歐盟總部、英國、德國、法國，最後到美國華府與川普政府高層與國會會面。藉此將委內瑞拉議題從人道關懷，推進到立即採取更強硬制裁，甚至軍事威懾的層級。文章來源：