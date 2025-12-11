我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Joeman分享自己看TWICE演唱會的糗事。（圖／Joeman YouTube）

YouTuber Joeman近日拍片公開了自己曾收到的網友私訊，其中透露了自己最近追星時發生的糗事，他表示前陣子南下高雄看TWICE演唱會時，因為搞錯開唱地點導致自己錯過了彩排表演，讓他直呼：「好虧」，而錯失觀看彩排機會的凸槌行為，也瞬間在網路上掀起討論。Joeman在新影片中透露自己看TWICE演唱會的門票，是可以觀看彩排、最貴的票卷，因此他需要比其他觀眾更早進場，才能夠在演出開始前先行欣賞偶像的美貌。為了這個得來不易的機會，Joeman表示自己當天搭高鐵衝高雄，大概在下午3點5分到了左營高鐵站，接著就搭車去趕3點30分的彩排。大概在3點20幾分到達了「高雄巨蛋」後，他到現場才覺得奇怪，「怎麼沒有TWICE照片呀？」就這樣晃了一下才發現，TWICE是在高雄世運開演唱會，自己完全搞錯地方了！而這個搞錯場地的意外，也讓Joeman沒能在彩排開始前到達高雄世運主場館，因此錯過了活動，讓他直呼「好虧！」影片曝光後，瞬間掀起網友正反面論戰，部分網友直言搞錯演唱會場地根本就是不能犯的錯誤，認為會走錯場地就是一點也沒把活動放在心上；另有網友認為Joeman手上拿的是公關票，才不會在乎彩排對粉絲的重要性，不過有另有一派人認為，錯過彩排是Joeman是自己的問題，且事情都已經結束了，就沒有繼續爭論的意義了。