台北內湖又有全新的社會住宅了！國家住都中心今（11）天表示，位於康樂街85巷的「樂康安居A、B」社宅順利決標，將由瑞助營造與黃孟偉建築師事務所統包團隊攜手打造。全案預計2029年完工，屆時將釋出302戶社宅單元，且依中央分級原則，一般戶租金享市價八折優惠，大幅減輕居住負擔。
開車5分鐘接軌捷運 串聯南港內科生活圈
「樂康安居」選址精華，基地位於內湖區康樂街85巷，周邊擁有樂活公園、東湖國中小及東湖市場，生活機能相當成熟。交通優勢更是亮點，基地車行僅需5分鐘即可抵達捷運東湖站及國道1號東湖交流道；經南湖大橋前往南港經貿園區也僅需10分鐘。絕佳的戰略位置，能同時滿足內湖與南港兩大就業熱區的居住需求。瑞助營造是淡江大橋工程中實際承攬施工的營造廠之一。
救內科交通！實現「職住平衡」免塞車
內湖科學園區匯聚大量專業人才，但高房價與高租金常讓「在地就業、在地居住」成為奢求。國家住都中心指出，「樂康安居」的啟動正是為了紓解內科及南港經貿園區青年族群的壓力，讓上班族免於長途通勤、舟車勞頓，進而實現區域「職住平衡」，也有助於間接緩解內湖尖峰時刻的交通壅塞問題。
不只是宿舍！無圍牆綠地與鄰里共享
在規劃設計上，「樂康安居A、B」不僅提供居住單元，更規劃了商業空間，補足周邊社福及民生消費需求。設計團隊將透過無圍牆、綠化的地面層開放空間，串聯A、B兩基地，打造與鄰里共享的優質休憩環境，實踐「社宅不只是住宅，更是地方公共建設」的共好理念。
租金怎麼算？最低打3折、一般戶8折
至於民眾最關心的租金，依中央社宅租金分級原則，將以「台北市最低生活費」倍數為級距（2025年公告為每人每月2萬0379元），分為以下三級收費：
資料來源：國家住都中心
- 第一級（弱勢戶）： 低收入、中低收入戶，租金為市場行情 3折。
- 第二級（中低所得）： 平均所得低於最低生活費1.5倍（依北市2025標準為3萬0568元），租金為市場行情 6折。
- 第三級（一般戶）： 平均所得介於1.5倍至3.5倍之間（依北市2025標準為7萬1326元），租金為市場行情 8折。