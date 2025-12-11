我是廣告 請繼續往下閱讀

2026地方大選，各黨派排兵布陣，台中市長盧秀燕將卸任，由誰來接棒外界都在關注！國民黨立委楊瓊瓔日前宣布角逐市長大位，強碰被視為盧秀燕接班人的立法院副院長江啟臣，根據國民黨內部民調顯示，江啟臣的支持度大幅領先楊瓊瓔，且在對戰綠營對手何欣純時，展現出更強的競爭力。根據《上報》報導藍營內部民調數據，國民黨選民對於兩位候選人的支持度懸殊。在被問及「會投票支持江啟臣或楊瓊瓔做市長？」時，江啟臣獲得了高達41.4%的支持度，大幅領先楊瓊瓔的12.9%，顯示出江啟臣在黨內具有壓倒性的優勢另外，江啟臣與楊瓊瓔面對民進黨潛在競爭對手立委何欣純時，展現出不同的競爭態勢。若由江啟臣出戰何欣純，江啟臣以39.9%支持度，大幅領先何欣純的19.9%，優勢明顯。然而，若換成楊瓊瓔對陣何欣純，楊瓊瓔支持度僅有28.2%，領先何欣純的26.8%不到2個百分點，兩人幾乎呈現「黃金交叉」的拉鋸戰。民調受試者中，23.7%自認是泛藍陣營支持者，18.1%為泛綠陣營選民，民眾黨支持者佔8.7%，無特定政黨立場42.4%，不表態者有7.1%。受試者年齡部分，20至29歲14.6%、30至39歲17.4%、40至49歲20.3%、50至59歲17.4%、60至69歲15.8%、70歲以上12.4%，不表態者1.8%。