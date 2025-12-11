我是廣告 請繼續往下閱讀

世界不平等資料庫（World Inequality Database）10日公布2026年《世界不平等報告》，全球最富有的10%人口現在擁有四分之三的個人財富，全球財富分配不均加劇，在調查的國家之中，又以南非情況最為惡劣，台灣的報告也出爐。這份貧富差距報告自2018年起每年發布，報告提到，2026年將來到關鍵時刻。許多人的生活水準停滯不前，而財富和權力卻日益集中在頂層。報告指出，全球財富分配不均情形較以往更為嚴重，前10%富有人口掌握高達75%的財富；較貧窮的50%人口僅擁有2%財富。全球最頂尖的0.001%富豪人口（約5.6萬人）擁有的財富，是相對貧窮50%人口總財富的3倍。從地理區域來看，北美洲和大洋洲的居民財富水準較高，平均財富和平均收入份額分別達到世界平均水準的338%與290%。歐洲和東亞地區也優於世界平均，至於撒哈拉以南的非洲地區、南亞、拉丁美洲和中東等大部分地區，在財富和收入水準遠低於全球平均值。以單一國家來看，全球收入與財富不均最嚴重的國家在南非，前10%富裕人口佔總收入的66%，而最貧困的50%人口僅佔6%。南非前10%富裕人口掌握了85%的個人財富，而底層半數人口甚至處於負債。除了南非之外，包括巴西、墨西哥和智利也出現貧富差距極度懸殊的情況。另一方面，貧富差距相對均衡的國家則多位於北歐地區，包含瑞典和挪威等國。這份報告也提到台灣的數據，報告顯示，全台收入最高的10%人口，總收入佔全國48%；收入較低的50%人口，總收入僅佔全國12%。最富有的前10%富裕人口，擁有財富佔全國61%，最頂尖的前1%人口，擁有27%財富，底層的百分之五十人口僅控制總財富的4%。報告也點出男性收入普遍高於女性的事實，女性每小時收入僅有男性的61%，若將女性負責的家事、照護等無償勞動納入計算，平均時薪更僅剩男性的32%。報告提到，而自1990年代以來，全球億萬富翁財富迅速增加，以平均每年8%幅度提升。諾貝爾經濟學獎得主史蒂格利茨（Joseph Stiglitz）在報告序言中呼籲，歷史經驗與理論都證實了可透過累進稅制、強力的社會投資、公平的勞動標準以及民主制度，來改變極端不平等的狀況並縮小貧富差距，過去能成功，在未來也能實現。