▲2025年日本最可愛高中生是來自福井縣的南里，更一次在決賽上橫掃3大獎項。（圖／IG@jc_misscon_jk）

▲剛拿下日本最可愛高中生的南里，被爆出未成年飲酒。（圖／翻攝自X）

▲2025日本最可愛高中生南里小檔案。（圖／IG@nanri_821、Gemini生成）

日本娛樂媒體主辦的「日本最可愛高中生」選拔賽於11月底落幕，來自福井縣、年僅高一的南里（なんり）從超過4.3萬名參賽者中勝出，一舉奪下年度冠軍，她在頒獎現場激動落淚、紅著鼻子接受訪問，原本應是一段夢幻般的出道時刻，然而風光僅維持短短數小時，當天傍晚就有日本推特用戶公開南里疑似未成年飲酒的照片，使原本的喜悅瞬間轉為沸騰的網路爭議，而南里也恐挨罰最高50萬日圓（約新台幣10.2萬元）罰鍰。爆料者「起點騎士Meteor」於11月30日晚間約8點半貼出照片，指控南里在韓式餐廳手持燒酒瓶，暗示她違反日本未成年飲酒法規，依日本現行法律，未滿20歲不得飲酒，違者恐面臨最高50萬日圓以下罰鍰，且父母和學校均會被通知並接受輔導。在日本演藝界，不少年少成名者因此中斷活動、甚至退出團體，未成年飲酒可說是形象傷害最嚴重的行為之一。南里的競賽光環瞬間被爭議掩蓋，討論度急遽攀升。隨後，爆料者再度公開聲稱自己收到一則疑似來自南里「分身帳號」的私訊，內容指控爆料者沒有直接拍到她飲酒：「沒有證據卻把人塑造成犯罪者，是誹謗！」並要求刪除貼文，甚至揚言提告。爆料者不僅拒絕刪文，還引用南里先前分享的座右銘「失敗為成功之母」反諷她：「喝酒的失敗變成更大的失敗。」此舉更引起網友兩極反應，有人譴責爆料者炒作，也有人質疑南里是否真的試圖介入壓制言論。針對照片內容，部分熱心網友比對背景，找到該地點確實位於福井縣一家韓國料理店，與南里平時活動地區吻合，然而另一派網友指出，照片未拍到臉部，也未顯示她實際飲用酒類，因此難以直接認定「未成年飲酒」成立。有人認為「手拿酒瓶不等於喝酒」，也有人主張偶像身分敏感，哪怕只有姿勢曖昧，都足以造成形象傷害。雙方論戰持續延燒，在推特上形成明顯的兩極化評價。目前主辦單位尚未針對爭議做出說明，南里本人與其家人也未公開回應。由於「日本最可愛高中生」選拔賽常成為年輕藝人踏入演藝圈的跳板，此事件可能直接影響她的商業合作、演出邀約與未來職涯規劃，儘管部分粉絲表示願意觀望更多證據，但也有人認為選拔冠軍身分代表榜樣意義，呼籲她盡快說明，究竟這起爭議將如何發展，仍需等待後續處理與官方態度。