我是廣告 請繼續往下閱讀

▲甜美的希美（NO醬）憑藉「AAOA」奶音應援口號火出圈，圈粉無數。（圖／翻攝自希美IG）

統一獅啦啦隊日籍超人氣「卡哇伊擔當」希美（Nozomi）正式加盟洋基女孩，洋基女孩官方社群今（11）日宣布，這位深受粉絲喜愛的「貓系女神」No醬，將於12月27、28日洋基開幕週，在新竹市立體育館首次亮相，替新球季注入滿滿可愛能量。官方今日宣布：「台日韓我全都要！」並透露有眼尖粉絲早已發現她悄悄現身排練現場，而希美在自我介紹影片中更驚喜「烙台語」，甜甜喊出：「大家好我是阿美，請多多指教！」瞬間融化大批粉絲，隨著No醬加入，洋基女孩陣容再升級，勢必成為年底開幕週最受期待的亮點之一。統一獅啦啦隊Uni Girls日籍成員希美（NO醬），憑藉可愛療癒的外型與日系魅力，自來台以來迅速擄獲大批粉絲，今年賽季初NO醬的「奶音應援」在網路上掀起熱潮，尤其一段她在主場開幕戰領唱〈制霸天下〉時高喊「AAOA」的畫面，在Threads等平台瘋傳，讓球迷直呼「戀愛了」。爆火原因起於一場比賽中，應援團在大局期間持續熱舞近20分鐘，應援團長達平為炒熱氣氛，讓NO醬接下麥克風帶口號，而NO醬甜美奶音一出口立刻引爆球場氣氛，全場跟著她齊聲呼喊「AAOA」，這段畫面也成為話題亮點，讓希美人氣再度飆升，成為本季最受矚目的啦啦隊女神之一。