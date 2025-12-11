我是廣告 請繼續往下閱讀

外資高盛在「亞洲科技之旅」中罕見同步給予三大散熱廠奇鋐、雙鴻與富世達買進評等，將三家公司目標價分別訂為1734元、1283元、1770元，反映對2026年AI伺服器液冷散熱滲透率加速提升的強烈信心。高盛指出，AI依然是明年台股最核心的投資主軸。高盛大中華科技研究主管張博凱表示，奇鋐對2026年後展望明確樂觀，主要受惠於液冷滲透率持續提升、AI ASIC伺服器需求成長、雲端客戶深入合作與手機散熱解決方案等多重動能。他指出，奇鋐在液冷技術上具明顯領先優勢，且產品線已從空冷全面升級至液冷架構，加上跨地區生產基地布局完整，使其綜合競爭力大幅提高。雙鴻2026年主要成長來源來自機架級AI伺服器快速擴張，以及AI ASIC平台散熱從空冷全面向液冷轉換。由於ASIC架構具更高的散熱單價，將推升雙鴻整體ASP與毛利率。高盛認為，雙鴻將持續擴展美系AI ASIC伺服器新客戶，並以分流器、冷板、水冷快接頭、液冷配電單元等完整液冷組件布局，帶動營收向上提升。富世達近年從智慧手機軸承跨入伺服器零組件領域，高盛認為其轉型已見成效。富世達身為浮動式水冷快接頭的早期供應商，具備技術門檻，並與奇鋐共同提供整合解決方案，預期能分享液冷滲透率提升帶來的市場紅利。此外，高盛預期富世達2026年可摺疊手機鉸鏈營收仍將成長，隨品牌廠新款機型持續推出，手機結構件將持續貢獻營運。