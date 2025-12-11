今年在日本世博引爆話題的「自動洗澡機」，終於正式從展示品走進現實，率先導入大阪「道頓堀水晶酒店III」，成為最具未來感的住宿亮點。這套由大阪蓮蓬頭製造商「Science株式会社」開發的設備，以泡泡、溫水霧與水流包覆打造近似SPA的「搖曳浴」體驗，原計畫用於長者與行動不便者的醫療照護，一台售價高達6000萬日圓（約1203萬台幣）。而飯店目前已提供民眾預約體驗，一次1.5小時收費1萬8000日圓（約3611元台幣），引發許多網友好奇。
日本萬博「自動洗澡機」引進大阪飯店！體驗價台幣3611元
在今年的日本世界博覽會中，一台外型未來感十足的「自動洗澡機」引起大量關注，這台自動洗澡機整台設備外觀看起來宛如迷你太空艙。
「自動洗澡機」原本規畫主要應用在醫療照護，希望幫助長者與行動不便的使用者，一台售價更高達6000萬日圓，可說是超高端設備，在世界博覽會有許多沒抽到體驗資格的遊客意猶未盡，如今這套設備正式從展場走入日常，率先導入大阪的「道頓堀水晶酒店III」。
為了讓一般旅客也能體驗這種「科技感洗澡」，飯店直接把裝置搬進特別房型中，並以「洗滌、療癒、調整」為主題打造沉浸式放鬆空間。走進房內就像穿越到未來場景，也成為飯店強調「體驗式住宿」的核心亮點之一。
目前設備已開放預約，一次1.5小時收費1萬8000日圓，最多可4人一起使用，每人實際體驗約20分鐘。預約需透過網站並至少兩人同行，才能完成訂位。
消息曝光後，網路上立刻湧入各種留言，「會不會被困在裡面出不來」、「世界終於瘋成我想要的樣子了」、「這根本就是懶人福音啊」、「去日本玩一整天確實會累到需要自動洗澡機」。
道頓堀水晶酒店II「自動洗澡機」預約網址：https://reserva.be/doutonbori3
「自動洗澡機」搭配AI偵測情緒！不只洗身體還療癒身心
「自動洗澡機」的使用者只要坐進艙內，機器便會釋放溫水與極細緻的微氣泡進行全身清潔，再搭配烘乾流程，整套流程僅需15分鐘即可完成。微氣泡直徑小於0.1釐米，能深入毛孔帶走老廢角質與髒污，過程完全不使用肥皂，清潔效果依然相當到位。
除了基本洗淨功能，最吸睛的莫過於機器內建的AI系統，結合泡沫、溫水霧與全身被細緻水流包覆的「搖曳浴」等功能，整體就像一套未來SPA。
艙內的感測器可同步偵測脈搏、壓力等生理數據，用來判斷使用者的情緒狀態，若偵測到緊張或焦慮，透明罩內就會自動播放海浪、樹林、夕陽等舒緩畫面，讓進入艙內的人不只能洗乾淨身體，也能在視覺與心情上獲得安定感。
我是廣告 請繼續往下閱讀
在今年的日本世界博覽會中，一台外型未來感十足的「自動洗澡機」引起大量關注，這台自動洗澡機整台設備外觀看起來宛如迷你太空艙。
「自動洗澡機」原本規畫主要應用在醫療照護，希望幫助長者與行動不便的使用者，一台售價更高達6000萬日圓，可說是超高端設備，在世界博覽會有許多沒抽到體驗資格的遊客意猶未盡，如今這套設備正式從展場走入日常，率先導入大阪的「道頓堀水晶酒店III」。
為了讓一般旅客也能體驗這種「科技感洗澡」，飯店直接把裝置搬進特別房型中，並以「洗滌、療癒、調整」為主題打造沉浸式放鬆空間。走進房內就像穿越到未來場景，也成為飯店強調「體驗式住宿」的核心亮點之一。
消息曝光後，網路上立刻湧入各種留言，「會不會被困在裡面出不來」、「世界終於瘋成我想要的樣子了」、「這根本就是懶人福音啊」、「去日本玩一整天確實會累到需要自動洗澡機」。
道頓堀水晶酒店II「自動洗澡機」預約網址：https://reserva.be/doutonbori3
「自動洗澡機」搭配AI偵測情緒！不只洗身體還療癒身心
「自動洗澡機」的使用者只要坐進艙內，機器便會釋放溫水與極細緻的微氣泡進行全身清潔，再搭配烘乾流程，整套流程僅需15分鐘即可完成。微氣泡直徑小於0.1釐米，能深入毛孔帶走老廢角質與髒污，過程完全不使用肥皂，清潔效果依然相當到位。
除了基本洗淨功能，最吸睛的莫過於機器內建的AI系統，結合泡沫、溫水霧與全身被細緻水流包覆的「搖曳浴」等功能，整體就像一套未來SPA。
艙內的感測器可同步偵測脈搏、壓力等生理數據，用來判斷使用者的情緒狀態，若偵測到緊張或焦慮，透明罩內就會自動播放海浪、樹林、夕陽等舒緩畫面，讓進入艙內的人不只能洗乾淨身體，也能在視覺與心情上獲得安定感。