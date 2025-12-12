大聯盟冬季會議在佛州奧蘭多熱烈展開，紐約洋基總管凱許曼（Brian Cashman）抵達會場後，第一時間便試圖打消球迷的疑慮，強調球隊「沒有預算限制」。然而，紐約媒體《Yanks Go Yard》不買帳，直指這番言論更像是「提前為不補強鋪路」。
凱許曼強調沒有預算上限 但被解讀為「找藉口」
近來球團老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）多次公開談及「利潤」、「成本」，讓外界普遍猜測洋基已設定2026年的球隊薪資目標在3億美元上下，甚至可能比2025年的實際支出還低。一旦此傳聞為真，洋基休賽季可運用的空間將相當有限，引發球迷擔心球團不會積極補強。
凱許曼在受訪時反覆強調：「洋基沒有硬性的薪資上限。」不過當媒體詢問球隊該如何補強時，他卻以「剝貓皮的方法有很多種」比喻，暗示洋基可能不會選擇高成本的補強方式。他也承認，史坦布瑞納的確希望在成本更低的情況下打造勝利球隊——「這是所有老闆都希望的。」這種說法被美媒視為在預告球隊即將走「省錢路線」。
凱許曼接著大力稱讚沃爾皮（Anthony Volpe）與多名格茲（Jasson Dominguez）等年輕球員，語氣似乎在暗示球迷：洋基不會投入大量資源尋找替代者，反而會持續押寶內部養成。
▲MLB紐約洋基在休賽季遲遲未有大動作補強，洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）要求洋基薪資縮減，但同時又希望保有爭冠能力，想法產生矛盾。（圖／美聯社／達志影像）
與去年相比「需求較少」？美媒批：這就是藉口
談及去年冬會與今年的差異，凱許曼表示：「去年我們在冬季會議做了許多事，但今年的需求沒那麼多。」然而外界普遍認為，洋基目前無論在外野、先發輪值甚至板凳深度都有明顯缺口，這番說法顯然與現狀不符。
美媒《Yankees Wire》直言，這些話聽起來像「為無所作為預先準備的說法」，未來球團一定會強調「價值」、「成本」、「年限太長」等理由，為錯失頂級自由球員（例如Cody Bellinger）辯護。
洋基真無預算？行動比話語更重要
儘管凱許曼反覆堅稱洋基沒有預算上限，但《Yanks Go Yard》認為「真正的答案要看洋基接下來是否真的補強」。目前正是休賽季最關鍵的時間點，若洋基依舊缺乏動作，那麼球迷自然會知道該相信什麼。「希望最好結果，但也準備好面對最壞情況。」美媒如此總結。
消息來源：Yanks Go Yard
我是廣告 請繼續往下閱讀
近來球團老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）多次公開談及「利潤」、「成本」，讓外界普遍猜測洋基已設定2026年的球隊薪資目標在3億美元上下，甚至可能比2025年的實際支出還低。一旦此傳聞為真，洋基休賽季可運用的空間將相當有限，引發球迷擔心球團不會積極補強。
凱許曼在受訪時反覆強調：「洋基沒有硬性的薪資上限。」不過當媒體詢問球隊該如何補強時，他卻以「剝貓皮的方法有很多種」比喻，暗示洋基可能不會選擇高成本的補強方式。他也承認，史坦布瑞納的確希望在成本更低的情況下打造勝利球隊——「這是所有老闆都希望的。」這種說法被美媒視為在預告球隊即將走「省錢路線」。
凱許曼接著大力稱讚沃爾皮（Anthony Volpe）與多名格茲（Jasson Dominguez）等年輕球員，語氣似乎在暗示球迷：洋基不會投入大量資源尋找替代者，反而會持續押寶內部養成。
▲MLB紐約洋基在休賽季遲遲未有大動作補強，洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）要求洋基薪資縮減，但同時又希望保有爭冠能力，想法產生矛盾。（圖／美聯社／達志影像）
與去年相比「需求較少」？美媒批：這就是藉口
談及去年冬會與今年的差異，凱許曼表示：「去年我們在冬季會議做了許多事，但今年的需求沒那麼多。」然而外界普遍認為，洋基目前無論在外野、先發輪值甚至板凳深度都有明顯缺口，這番說法顯然與現狀不符。
美媒《Yankees Wire》直言，這些話聽起來像「為無所作為預先準備的說法」，未來球團一定會強調「價值」、「成本」、「年限太長」等理由，為錯失頂級自由球員（例如Cody Bellinger）辯護。
洋基真無預算？行動比話語更重要
儘管凱許曼反覆堅稱洋基沒有預算上限，但《Yanks Go Yard》認為「真正的答案要看洋基接下來是否真的補強」。目前正是休賽季最關鍵的時間點，若洋基依舊缺乏動作，那麼球迷自然會知道該相信什麼。「希望最好結果，但也準備好面對最壞情況。」美媒如此總結。