2025年進入最後倒數，命理老師湯鎮瑋表示，即將到來的2026丙午馬年，也被稱為60年一遇的「赤馬紅羊劫」，反而有三大生肖能逆勢翻紅，包括生肖羊、虎與豬。湯鎮瑋指出，生肖羊在六合年中能找回人生方向，但需注意病符星影響；生肖虎迎來三合入座，工作與財運轉機多，但必須避免貪多嚼不爛；生肖豬則在紫微、龍德星加持下突破2025的卡關期，只要補完功課、積極行動，事業、財運、感情都有強勢回升的機會。
2026赤馬紅羊劫「3生肖」逆勢翻紅！象徵翻轉、再出發的一年
第三名：生肖羊
屬羊者在2026年迎來六合年，比其他生肖更容易找回人生方向。過去因為忙碌、壓力大而迷失目標，在新的一年中原本想不開的事，將有機會慢慢釋懷，甚至找到更適合的工作或生活道路。
不過因病符星入座，健康方面容易亮紅燈，舊疾或老毛病可能捲土重來。湯鎮瑋提醒，屬羊者2026年最重要的功課就是「轉念」與「放下」，調整好身心靈，才能迎來真正的大躍進。
第二名：生肖虎
屬虎者在火馬年屬三合入座，工作與財運都有明顯轉機。多變的大環境反而讓屬虎者覺得「愈忙愈有成就感」，有機會接新專案、升遷或拓展第二專長，是適合發展斜槓的一年。
然而機會多也意味著容易「愈忙愈亂」，湯鎮瑋提醒，屬虎者千萬不要貪多嚼不爛，任何合作、投資、專案都要先評估自身能力與時間，寧可做少、但做精。只要把品質與口碑做好，財運與事業就能穩定上升。
第一名：生肖豬
屬豬的朋友告別2025年正沖太歲的壓力後，2026年將迎來紫微星與龍德星入座，被視為三大生肖裡最強勢的一位。過去因理念不合而卡關的合作、人際與工作項目，將在新的一年逐漸順利，整體氛圍猶如「撥雲見日」。
但湯鎮瑋提醒，屬豬者不要一味衝刺，而是應先補完2025年遺留的功課，包含未處理的計劃、誤會或未完成的工作。當你展現耐心與責任感，2026年的轉機會更加明顯。事業、財運、愛情都有強勢回升的潛力，是值得全力「動起來」的一年。
我是廣告 請繼續往下閱讀
第三名：生肖羊
屬羊者在2026年迎來六合年，比其他生肖更容易找回人生方向。過去因為忙碌、壓力大而迷失目標，在新的一年中原本想不開的事，將有機會慢慢釋懷，甚至找到更適合的工作或生活道路。
不過因病符星入座，健康方面容易亮紅燈，舊疾或老毛病可能捲土重來。湯鎮瑋提醒，屬羊者2026年最重要的功課就是「轉念」與「放下」，調整好身心靈，才能迎來真正的大躍進。
屬虎者在火馬年屬三合入座，工作與財運都有明顯轉機。多變的大環境反而讓屬虎者覺得「愈忙愈有成就感」，有機會接新專案、升遷或拓展第二專長，是適合發展斜槓的一年。
然而機會多也意味著容易「愈忙愈亂」，湯鎮瑋提醒，屬虎者千萬不要貪多嚼不爛，任何合作、投資、專案都要先評估自身能力與時間，寧可做少、但做精。只要把品質與口碑做好，財運與事業就能穩定上升。
屬豬的朋友告別2025年正沖太歲的壓力後，2026年將迎來紫微星與龍德星入座，被視為三大生肖裡最強勢的一位。過去因理念不合而卡關的合作、人際與工作項目，將在新的一年逐漸順利，整體氛圍猶如「撥雲見日」。
但湯鎮瑋提醒，屬豬者不要一味衝刺，而是應先補完2025年遺留的功課，包含未處理的計劃、誤會或未完成的工作。當你展現耐心與責任感，2026年的轉機會更加明顯。事業、財運、愛情都有強勢回升的潛力，是值得全力「動起來」的一年。
資料來源：命理老師湯鎮瑋
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。