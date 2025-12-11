我是廣告 請繼續往下閱讀

屏東九如鄉11日下午發生一起驚悚事件！26歲林姓男子在菜市場前遛寵物蟒蛇時，走到東寧路、九如郵局附近時，疑似蟒蛇纏繞過緊導致男子驚慌跌倒，造成頭部撕裂傷，臉部也疑似遭蛇咬傷，現場血跡斑斑，讓圍觀民眾嚇壞，所幸男子送醫後並無大礙。屏東縣消防局九如分隊在今天下午接獲通報，稱在九如鄉東寧路菜市場前，有一名民眾疑似遭蛇繞頸窒息。分隊立即趕赴救援，消防人員抵達現場後發現男子倒臥地上、意識清楚但頭部濺血，救護人員先協助脫困、將他送上救護車，再協助捕捉仍在一旁蠕動的寵物蟒蛇。消防人員先協助林男包紮止血後送醫處置，所幸，男子意識清楚，生命徵象穩定，並無大礙。蟒蛇最終則由家屬領回。據了解，這名林姓男子今年9月也曾經被蛇咬傷送醫，沒想到才過2個多月，又發生類似事件。警方與消防提醒，巨型蛇類雖為寵物，但力道強大，一旦纏繞過緊仍可能造成窒息、跌倒或受傷，外出時務必保持警覺與安全距離。