▲國片《推手》上映隔年，李安接下一支鞋架廣告。（圖／台灣天眼YouTube）

▲李安12年前拿下生涯第二座奧斯卡最佳導演獎，會後大啖In-N-Out漢堡。（圖／翻攝自TMZ）

金獎大導演李安從影41年，以《囍宴》、《臥虎藏龍》、《斷背山》和《少年Pi的奇幻漂流》等傑作享譽國際影壇，很多人不知道李安除了拍電影、執導過廣告、演過戲之外，居然還接過廣告代言，推銷的商品為鞋架，不少網友看完該支廣告，覺得實在太獵奇，笑說：「我也想成為這麼好的導演，這個鞋架我要買！」近來網友在Threads翻出一支李安1992年拍攝的商業廣告，賣的是鞋架，只見當年38歲的李安，穿著鵝黃色上衣，走進一處豪宅客廳的布景，對鏡頭說道：「我喜歡清爽、乾淨的生活，就像這些鞋子一樣，永遠保持乾淨、清爽，因為它們都是放在這個鞋架子上...所以我每次出門都感覺很清爽！」廣告中的李安，邊講台詞邊拿起鞋架上的一隻皮鞋，接連強調3次「清爽」，背景還一度帶到他驚豔電影圈的代表作《推手》海報，配上溫文儒雅的氣質、平穩語調和靦腆的笑容，「笑」果十足。網友留言：「現在看起來好俗氣」、「明明沒講什麼搞笑的事情，但我一直笑」、「很像女性用品的廣告詞」、「好有年代感」、「他應該很想刪掉的影像」、「好適合當玫瑰瞳鈴眼的場景」、「現在請李安代言...應該很貴」、「他還是拍電影就好」、「李安大導演知道你po這個嗎？」其實，李安入行以來沒有接過太多廣告代言，有趣的是廠商曾經意外藉由他的名人光環，得到一波廣告效益，2013年2月25日，李安奪下第85屆奧斯卡最佳導演獎，當晚，他在好萊塢杜比劇院外，左手興奮地握著小金人獎座，右手拿著一顆大漢堡往嘴裡塞，看起來飢腸轆轆。而從李安身旁兩杯飲料的包裝來看，他吃的正是美國知名漢堡品牌「In-N-Out」，隔天，全世界的臉書、推特、IG和微博都在瘋傳該張照片，讓In-N-Out做了一次免費的名人行銷。