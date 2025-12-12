我是廣告 請繼續往下閱讀

▲UA亞太區資深副總裁暨董事總經理 Simon Pestridge 表示（中），品牌與東超的合作不僅是支持區域籃球的重要策略，更展現品牌推動籃球深化、擴大各級選手發展機會的長期承諾。（圖／UA提供）

UNDER ARMOUR昨日正式宣布與東亞超級聯賽（East Asia Super League, EASL 簡稱「東超」）攜手締結多年策略合作夥伴關係，象徵UA積極投入亞洲籃球市場的重要里程碑，品牌將其在性能科技與運動裝備上的核心優勢，全面支持東超的聯賽運作與球員發展，並共同推動從基層到菁英層級的完整籃球發展系統。EASL（東超）為亞洲最具代表性的頂級職業籃球冠軍聯賽，匯聚多國菁英隊伍，以國際級製作與競技規格向全球展現亞洲籃球實力，結合UA全球性能創新的訓練裝備科技，以及東超跨國競賽平台，全面擴大亞洲籃球的整體影響力。東超同樣高度重視此次策略結盟，執行長Henry Kerins表示：「能與享譽全球的UNDER ARMOUR合作，是推動東超持續成長的重要一步。UA在全球的成功與品牌聲望，將進一步加強我們提升亞洲籃球的能力，而東超也將透過國際化平台宣揚 UA 的品牌理念。雙方的合作將相互驅動、共同提升籃球運動的競技高度。」本次多年合作內容涵蓋對東超球員的性能支援、青年培育計畫的深化、聯合推廣球迷互動活動，以及推動區域基層籃球計畫。UA 將運用高性能裝備、訓練系統與運動科學協助球員在高強度賽事中發揮最佳表現，同時與東超聯手打造更多元的球迷互動體驗。此外，雙方也將共同推動基層籃球活動，並推出融入亞洲籃球精神的聯名限定產品，讓專業合作延伸至球迷文化與品牌社群間的深度連結。UA也將透過UA NEXT計畫深度參與東超的Future Champions青年籃球發展，為不同階段的年輕選手提供專業級訓練與完整培育路徑。透過結合品牌的運動科學與性能專業，全面提升香港及亞洲地區青少年的參與度、技能培養與長期發展機會，為年輕球員打造前所未有的舞台與成長平台。透過這項策略合作，UA與東超將攜手加速籃球運動員的成長、強化青年培育、深化球迷體驗，並以前瞻性的方式推進亞洲籃球邁向新世代。雙方以共同願景為中心，共同打造亞洲籃球未來藍圖，期盼國際舞台上展現屬於亞洲的競爭力與無限潛力。