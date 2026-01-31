我是廣告 請繼續往下閱讀

▲席夢思形容，如果有一天柯瑞主動說出「回家打球、加入這支正在起飛的年輕球隊，應該會很酷」，外界恐怕也不會完全無法理解。（圖／美聯社／達志影像）

NBA

交易截止日將近，NBA美國職籃（National Basketball Association）各式傳聞與想像空間不斷延燒。除了「字母哥」揚尼斯．安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的去向成為焦點之外，知名球評比爾．席夢思（Bill Simmons）近日在《The Bill Simmonsㄅㄠ Podcast》中與札克．洛威（Zach Lowe）討論夏洛特黃蜂隊未來潛力時，提出一個純屬假設的情境。他認為，若黃蜂未來兩年再補進高順位新秀，年輕核心持續成長，戰力進化到類似2023年奧克拉荷馬雷霆隊的層級，而此時勇士卻陷入長期低潮，那麼柯瑞「返鄉效力」的想像，或許會浮上檯面。席夢思形容，如果有一天柯瑞主動說出「回家打球、加入這支正在起飛的年輕球隊，應該會很酷」，外界恐怕也不會完全無法理解。柯瑞出生於夏洛特，對黃蜂而言，這樣的連結本身就具備高度話題性。不過，席夢思與洛威也同時強調，這更像是茶餘飯後的思想實驗，而非現實走向。席夢思直言，他仍傾向認為柯瑞會是「一生一隊」的代表人物，類似達拉斯獨行俠隊的德克．諾威斯基（Dirk Nowitzki），或洛杉磯湖人隊的柯比．布萊恩（Kobe Bryant）。在這樣的脈絡下，即便勇士未來面臨重建壓力，柯瑞象徵的不只是場上戰力，更是整個球隊文化與品牌核心，輕易啟動交易的可能性極低。就現況而言，黃蜂本季戰績仍低於五成，但在東區被視為潛力十足的年輕球隊，未來確實具備上升空間。勇士方面，目前戰績27勝22敗，正嘗試在傷兵滿營的情況下維持競爭力。吉米．巴特勒（Jimmy Butler）前十字韌帶撕裂後提前報銷，迫使管理層重新評估戰力配置。短期內，勇士最具現實性的震撼操作，仍被認為是評估是否全力追逐安戴托昆波。至於柯瑞的交易傳聞，更多停留在想像與討論層次，反而凸顯出這位老將在聯盟與勇士歷史中的獨特地位。