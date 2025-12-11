我是廣告 請繼續往下閱讀

今（11）日上午立法院針對114年度中央政府總預算附屬單位預算召開朝野協商會議，由立法院長韓國瑜主持。當會議進行至運動部相關預算討論時，運動部長、東京奧運金牌得主李洋尚未現身會議室，韓國瑜三度點名未果，當場開起玩笑：「這個奧運金牌，動作怎麼這麼慢？他應該是飛毛腿才對！」對此，李洋部長晚間在社群幽默回應，他表示自己一直在外面等待，只是今天走廊協商人員很多，因此耽誤了一些時間。會後，李洋也在臉書幽默回應，表示自己「其實一直都在場外等待被Q」，但因現場人潮擁擠，「像在排演唱會」，一時間擠不進會議室。他笑稱：「跟院長報告：我是李洋，不是羚羊啊！今天沒有遲到，只是『進不去』。」據了解，遲到並非個人疏忽，而是因走廊協商人員眾多所致，運動部官員也於會中向與會者致歉。李洋到場後，韓國瑜也當面表示歡迎，稱其首次協商表現「非常棒」。在隨後的預算討論中，李洋中規中矩，依幕僚準備內容發言，並表達運動部立場。不過民眾黨立院黨團副總召張啟楷仍堅持凍結2000萬元預算，李洋則未進一步反駁，低調應對。李洋在貼文中也強調，首次參與協商的經驗「相當寶貴」，感受到立委們對運動部工作的重視。他強調，接下來將與團隊全力推動全民運動、競技運動與職業運動，「協商可以塞車，但我們推動運動政策的腳步不會塞車」。