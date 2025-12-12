我是廣告 請繼續往下閱讀

12月12日節日一次看

日本漢字日由來曝光！2024年由「金」獲選

▲「漢字日」每年由全國民眾票選，選出最能代表這一年世情與社會氛圍的漢字，並由書法家在京都清水寺現場揮毫，象徵透過文字進行年終回顧與文化傳承。（圖／記者賴禹妡攝）

國際中立日由聯合國訂定！呼籲不加入戰爭、保持中立

▲聯合國大會2017年通過由土庫曼提出的決議，將每年的12月12日定為國際中立日，期望提升全球對中立政策與和平解決爭端的重視。（示意圖／取自Pexeles）

12月12日在全球有兩個重要節日，分別為日本的「漢字日」與聯合國宣布的「國際中立日」。日本於這天公布「今年的漢字」，2024年由象徵光輝與陰影並存的「金」第五度獲選，今年同樣在京都清水寺公開揮毫，引發全日本國民引頸期盼。而國際中立日則由聯合國大會設立，旨在宣導中立政策對和平的重要性，強調國家不介入戰爭有助於外交調解、建立信任，並以土庫曼斯坦成為永久中立國的歷史為例，凸顯中立在國際合作中的實質作用。瓜達露佩聖母瞻禮漢字日（日本）憲法日（俄羅斯）賈姆胡里日（肯亞）中立日／青年大學生日（土庫曼）國際中立日（聯合國）12月12日是日本每年最具文化象徵性的節日之一「漢字日」（漢字の日）。由日本漢字能力檢定協會於1995年設立，日期「1212」的日文發音與「いい字一字」（好的單字）諧音，因此選在這一天公布「今年的漢字」。每年由全國民眾票選，選出最能代表這一年世情與社會氛圍的漢字，並由書法家在京都清水寺現場揮毫，象徵透過文字進行年終回顧與文化傳承。2024年公布的年度漢字為「金」，這也是該字第五度獲選。表面上，「金」字讓人聯想到金錢、獎牌與黃金，但日本漢字能力檢定協會指出，「金」同時象徵著光輝與陰影，是能反映充滿亮點、也伴隨不安的年度意象。從體育賽事、經濟景氣到社會議題，「金」的一體兩面成為評選主因。12月12日也是聯合國訂定的「國際中立日」（International Day of Neutrality）。中立政策指國家在國際衝突中不加入戰爭，並對交戰雙方保持公正態度，藉此維持和平、建立國際信任。聯合國強調，中立在國際外交中扮演關鍵角色，是推動預防性外交的重要基礎，能透過早期預警、調解、協商等方式，避免衝突升級，讓爭端能以和平途徑處理。聯合國設立國際中立日的背景，源於土庫曼斯坦於1995年12月12日獲認可為永久中立國。其後在2017年，聯合國大會通過由土庫曼提出的決議，將每年的12月12日定為國際中立日，期望提升全球對中立政策與和平解決爭端的重視，使各國能以更平衡的立場推動國際合作與談判。