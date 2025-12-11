高雄市甲仙區今（11）日晚間22時49分才發生芮氏規模4.7地震。中央氣象署表示，今晚23時19分再度發生有感地震，震央同樣位於高雄市甲仙區，即在高雄市政府北北東方71.5公里處，芮氏規模4.7，地震深度8.2公里，最大震度4級，位於嘉義縣大埔、高雄市桃源地區，中央氣象署也針對嘉義縣、嘉義市以及台南市發布災防告警。
各地震度級
嘉義縣地區最大震度 4級
高雄市地區最大震度 4級
臺南市地區最大震度 3級
嘉義市地區最大震度 3級
雲林縣地區最大震度 3級
花蓮縣地區最大震度 2級
臺東縣地區最大震度 2級
彰化縣地區最大震度 2級
臺中市地區最大震度 2級
屏東縣地區最大震度 1級
南投縣地區最大震度 1級
苗栗縣地區最大震度 1級
資料來源：中央氣象署
