百萬YouTuber Joeman分享自己跑錯場館、錯過TWICE高雄世運演唱會彩排的糗事，原以為是趣味橋段，卻意外惹怒部分ONCE（TWICE的粉絲）。粉絲在Threads上痛批Joeman連場地都不知道，懷疑他拿公關票，氣到退訂他；但也有網友認為Joeman只是小失誤，批評粉絲小題大作。整起事件因Joeman跑錯地點，引爆網路口水戰。
Joeman朝聖TWICE演唱會跑錯場地 錯過彩排
Joeman日前在YouTube影片中分享粉絲傳給他的私訊，聊天聊到一半，Joeman突自爆自己看TWICE演唱會時，一開始竟跑錯場地，錯過看TWICE彩排的機會。這本來是一件糗事，但卻掀起大批ONCE的怒火，認為Joeman看演唱會連地點都可以搞錯，根本就不是TWICE的真粉絲，也很不尊重演出。
Joeman行為掀兩派論戰 ONCE氣到退訂
一名網友更在Threads發文痛批Joeman的這個行為，「看到秒退訂，會不知道辦在哪？啊票怎麼拿到的？現在我還是一肚子火」，不少網友也附和，「早就該退，從他跟咪妃分手以後我就沒在追了，不是感情看不下去，而是以前還滿好笑有趣，但後來影片幾乎都是在炫富，沒什麼內容」、「拿公關票默默的去就好，還這麼招搖炫耀，真的是會氣死人」。
不過也有人挺Joeman，認為這根本就不是什麼大事，是追星的粉絲在意過頭，「他就是有知名度啊，你退訂他也沒差好嗎？追星仔怎麼一堆自我感覺良好的人啊」、「追星仔也太容易破防，怎麼管那麼多，他就算不在乎演唱會的內容也可以去啊，搶不到票不是你自己的問題嗎」、「這有啥好生氣的不懂，今天就算他是個來蹭的，他沒那張公關票也不代表你們其他粉絲就能拿到那個位置」。
TWICE唱完高雄繼續北上！明年3月唱大巨蛋
而TWICE 11月22、23日在高雄世運主場館開唱後，明年3月將再度來台，進軍台北大巨蛋，一連開唱3場。許多上次沒搶到票的粉絲，都轉攻台北站，希望能一賭女神風采。
資料來源：Joeman YouTube
TWICE唱完高雄繼續北上！明年3月唱大巨蛋
而TWICE 11月22、23日在高雄世運主場館開唱後，明年3月將再度來台，進軍台北大巨蛋，一連開唱3場。許多上次沒搶到票的粉絲，都轉攻台北站，希望能一賭女神風采。