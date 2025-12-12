我是廣告 請繼續往下閱讀

超商涼麵新吃法爆紅！官方帶頭推「加熱更好吃」嚇壞台灣人

意外發現超商自有品牌的涼麵包裝上，突然被貼上「加熱更好吃」的貼紙，甚至教導民眾「微波請按2」

▲有民眾逛超商時，發現涼麵被貼上「加熱更好吃」貼紙，頓時讓他感到不可置信。（圖／翻攝Threads）

涼麵「加熱真的更好吃」？店員、老饕實測超意外：口感強太多

涼麵大約加熱5至10秒，接著再把涼麵醬料包倒入，口感上真的好吃許多

涼麵加熱10秒並不會讓麵體太燙、太熱，只是讓麵條稍微不那麼冰，呈現涼涼的，「很適合冬天氣溫低的時候吃」，麵體會變得更加Q彈，也不會黏在一塊，油香味道亦更明顯

▲超商涼麵加熱吃雖然引發民眾感到詭異，但有過來人實測後分享，麵體會變得更Q彈美味。（圖／7-11提供）

冷氣團來襲「超商推抗寒優惠」！全家現烤點心買一送一、7-11涼麵推加熱吃