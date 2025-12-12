台灣各大超商幾乎都有販售涼麵商品，冰冰涼涼的口感讓人一吃上癮，但近日有民眾表示，逛超商時意外發現涼麵有新吃法，包裝上竟貼有「加熱更好吃」標示，由官方帶頭推薦民眾「微波加熱吃涼麵」，頓時讓他感到不可置信。不過有超商店員曝光實測口感，認為加熱後麵體更Q彈、口感更厲害，因加熱軟化一點讓麵體不會黏在一塊，攪拌起來更加方便。
超商涼麵新吃法爆紅！官方帶頭推「加熱更好吃」嚇壞台灣人
有網友近日在Threads發文分享，表示在7-11門市時採買時，意外發現超商自有品牌的涼麵包裝上，突然被貼上「加熱更好吃」的貼紙，甚至教導民眾「微波請按2」，讓他當下十分震驚，認為與以往的涼麵吃法有所不同，嚇壞詢問「加⋯什麼？」
照片曝光後，瞬間引起台灣人激動留言，「有人吃過加熱的嗎」、「這世界已經瘋成我不認識的樣子了」、「太有創意了」、「以後店員問要不要加熱是正常的了」、「好奇怪」；但也有過來人大讚「微波10秒會很好吃，真的！」、「我也會買涼麵微波加熱吃起來像麻醬麵」。
涼麵「加熱真的更好吃」？店員、老饕實測超意外：口感強太多
至於涼麵微波真的更好吃嗎？就有一名在超商工作7年的店員現身留言，表示涼麵大約加熱5至10秒，接著再把涼麵醬料包倒入，口感上真的好吃許多，更透露這是店長告訴他的吃法，「我吃一次嚇爛！有夠好吃，麵的口感會好很多」。
留言中也有不少人嘗試過分享，表示涼麵加熱10秒並不會讓麵體太燙、太熱，只是讓麵條稍微不那麼冰，呈現涼涼的，「很適合冬天氣溫低的時候吃」，麵體會變得更加Q彈，也不會黏在一塊，油香味道亦更明顯，但建議加熱時間別太久，恐怕會影響食物風味。
冷氣團來襲「超商推抗寒優惠」！全家現烤點心買一送一、7-11涼麵推加熱吃
事實上，「涼麵加熱」是由7-11所推出的涼麵新吃法，官方近期發現11月起溫度變化大，民眾暖胃需求大增，特別規劃一系列溫補鮮食及隱藏版加熱新吃法，像是夏季暢銷的「真飽經典麻醬涼麵」、「真飽香辣麻醬涼麵」，就推出「微波加熱更好吃」的吃法，讓涼麵變熱麵，口感更特別。
全家部分針對近期降溫也有推出抗寒優惠，像是到12月23日前「SOHOT炎選現烤點心」指定品項買一送一，包括野燒竹輪麵包、芋頭拔絲瓦福、歐巴魚你串、全壘打棒球串、心心相串、啦啦應援心心串，與民眾一同度過冷氣團。
資料來源：7-11、全家
我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友近日在Threads發文分享，表示在7-11門市時採買時，意外發現超商自有品牌的涼麵包裝上，突然被貼上「加熱更好吃」的貼紙，甚至教導民眾「微波請按2」，讓他當下十分震驚，認為與以往的涼麵吃法有所不同，嚇壞詢問「加⋯什麼？」
涼麵「加熱真的更好吃」？店員、老饕實測超意外：口感強太多
至於涼麵微波真的更好吃嗎？就有一名在超商工作7年的店員現身留言，表示涼麵大約加熱5至10秒，接著再把涼麵醬料包倒入，口感上真的好吃許多，更透露這是店長告訴他的吃法，「我吃一次嚇爛！有夠好吃，麵的口感會好很多」。
留言中也有不少人嘗試過分享，表示涼麵加熱10秒並不會讓麵體太燙、太熱，只是讓麵條稍微不那麼冰，呈現涼涼的，「很適合冬天氣溫低的時候吃」，麵體會變得更加Q彈，也不會黏在一塊，油香味道亦更明顯，但建議加熱時間別太久，恐怕會影響食物風味。
事實上，「涼麵加熱」是由7-11所推出的涼麵新吃法，官方近期發現11月起溫度變化大，民眾暖胃需求大增，特別規劃一系列溫補鮮食及隱藏版加熱新吃法，像是夏季暢銷的「真飽經典麻醬涼麵」、「真飽香辣麻醬涼麵」，就推出「微波加熱更好吃」的吃法，讓涼麵變熱麵，口感更特別。
全家部分針對近期降溫也有推出抗寒優惠，像是到12月23日前「SOHOT炎選現烤點心」指定品項買一送一，包括野燒竹輪麵包、芋頭拔絲瓦福、歐巴魚你串、全壘打棒球串、心心相串、啦啦應援心心串，與民眾一同度過冷氣團。