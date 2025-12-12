我是廣告 請繼續往下閱讀

美股週四四大指數各自發展，受到甲骨文財報影響，科技板塊承壓，那斯達克指數及費城半導體下跌，瓊工業指數和標普500指數則齊創新高。台北股市今（12）日開盤上漲72.79點、來到28,097.52點，隨後漲幅擴大，一度上揚超過200點。大盤開高之際，櫃買指數開盤上漲0.26點、來到264.24點。權值股多數走高，權王台積電上漲10元、來到1480元；鴻海上漲2元、來到228元；台達電開盤上漲3元、來到948元；富邦金上漲0.6元，來到95.7元。聯發科下跌5元，報1390元。綜合《CNBC》等外媒報導，甲骨文公司財報令人失望，不只導致自身股價重挫近11%，還連帶引發投資人對於科技公司何時才能從AI鉅額投資獲得回報的質疑，促使他們拋售高歌猛進的科技股，並拖累其它AI概念股如輝達（Nvidia）、博通（Broadcom），股價跌幅均超過1%，投資人轉而買入能夠從美國經濟成長中受益的股票。盈透證券（Interactive Brokers）首席策略師索斯尼克（Steve Sosnick）認為，市場暫時避開甲骨文是正確的，投資人會對該公司乃至整個AI交易領域感到擔憂實屬正常，畢竟當中涉及數兆美元的投資承諾。當然，後續發展很難預測，但甲骨文在某種程度上，就像「煤礦裡的金絲雀」。受到甲骨文財報與支出展望不佳影響，科技板塊承壓，11日收盤，美股那斯達克指數下跌60.3點，或0.26%，收23593.855點；費城半導體指數下跌56.004點，或0.75%，收7411.484點。反觀美股道瓊指數則上漲646.26點，或1.34%，收48704.01點；標普500指數上漲14.32點，或 0.21%，收6901點。