「2025出口音樂節」今年首度移師兒童新樂園登場！今年第15屆的出口音樂節，以「夜唱！童樂會」為主題，即將於明（13）日晚間在兒童新樂園夜間包場舉辦會員專屬場，主辦方提到，活動除了有動力火車、香蕉哥哥、以及〈真珠美人魚〉中文版原唱梁世韻，也將開放園區遊樂設施免費暢玩，打造音樂、娛樂與童趣兼具的年度壓軸盛會。《NOWNEWS今日新聞》整理門票兌換、卡司、節目表、交通等資訊一次看。
「台北捷運Go」推出App會員憑10點捷運點，即可兌換限量出口音樂節優先入場券1張。或者明（13）日活動當日App會員持綁定電子票證搭乘捷運，並出示搭乘紀錄，也可免費入場。當日現場更準備了美食餐車、趣味闖關遊戲與豐富的抽獎活動，同時開放遊樂設施免費暢玩。
🟡「2025出口音樂節在兒童新樂園」演出卡司與節目表：
演出卡司跨世代且陣容華麗，金曲天團動力火車將帶來近一小時的演出，更有兒童界人氣偶像香蕉哥哥、〈真珠美人魚〉中文版原唱梁世韻、〈我們的捷米〉原唱梁舒涵，以及創作歌手163braces等表演者輪番接力演出。臺北捷運可愛的人氣IP「捷米」也將蒞臨現場與大小朋友一起同樂。
🟡「2025出口音樂節在兒童新樂園」門票如何拿？
一、搶先兌換：到「台北捷運Go」App會員使用10點捷運點，即可兌換優先入場券1張（限量500張，索完為止）
二、當日兌換：臺北捷運會員持綁定電子票證搭乘捷運，並出示App內當日搭乘捷運紀錄，即可依現場排隊順序免費入場，限額2400名；另外再加碼開放600名一般民眾入場，額滿為止。
三、加碼優惠：活動當天，率先入場前200位會員，再加碼贈送50元餐車抵用券1張，每位會員限兌換1次，數量有限送完為止。
🟡「2025出口音樂節在兒童新樂園」抽獎活動：
說明：
12月13日(六)活動當天至現場活動餐車每筆消費滿100元，即可獲得捷運點兌換劵，憑券至服務台可換得 20點捷運點，即可至《台北捷運Go App》參加點數兌換抽好禮。捷運點每位會員當天最高可兌換10次，限量2000名。
抽獎時間：
活動當天晚上20：00抽獎並於21：00公布。
獎項內容：
GE 半自動義式咖啡機（市價2萬8900元）、
GE 全自動義式咖啡機（市價2萬6900元）、
Acer 24吋胖胖行李箱（市價8380元）、
Acer 20吋胖胖行李箱（市價7380元）、
Acer 多功能烘乾機（市價4000元）
🟡「2025出口音樂節在兒童新樂園」闖關拿好禮：
活動現場將安排趣味闖關，完成任務即可獲得活動專屬周邊「捷米造型開瓶器」
🟡「2025出口音樂節在兒童新樂園」交通資訊：
📍捷運轉乘公車：
▪️捷運劍潭站出口3→公車轉乘站→41、紅30、兒樂2號線、529(例假日停駛)、市民小巴8→兒童新樂園
▪️捷運士林站出口1→公車轉乘站 255區、紅30、兒樂１號線(平日停駛)→兒童新樂園
▪️捷運芝山站出口1→公車轉乘站 → 兒樂１號線(平日停駛)→兒童新樂園
▪️捷運士林站出口1→公車轉乘站→紅12、557→國立科教館站下車，步行至兒童新樂園(步行約4分鐘)
▪️捷運士林站出口1→公車轉乘站→北環幹線(原620)→士林監理站下車，步行至兒童新樂園(步行約3分鐘)
📍捷運轉乘公共自行車(YouBike)：
▪️捷運劍潭站出口2 YouBike租賃站 →兒童新樂園大門公車候車亭YouBike 租賃站
▪️捷運士林站出口2 YouBike租賃站 →兒童新樂園大門公車候車亭YouBike 租賃站
📍步行：
▪️捷運劍潭站出口1→直行基河路(距離約2公里) →兒童新樂園
▪️捷運士林站出口1→直行中正路，右轉基河路(距離約1.5公里) →兒童新樂園
📍高鐵、臺鐵：
搭乘至臺北車站轉捷運淡水信義線至劍潭站、士林站或芝山站轉乘公車
📍開車：
▪️從國道一號：
圓山(松江路)交流道→民族東路→民族西路→承德路→文林路587巷 →兒童新樂園
臺北(重慶北路)交流道→百齡橋→承德路→文林路587巷 →兒童新樂園
▪️從國道三號：
木柵交流道→國道3甲→辛亥路→建國高架道路→國道1號(往桃園方向)→臺北(重慶北路)交流道→百齡橋→承德路→文林路587巷→兒童新樂園
