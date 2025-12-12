日本服飾品牌UNIQLO備受台灣人喜愛，隨著天氣逐漸變冷，不少人開始考慮購買UNIQLO發熱衣、羽絨外套等保暖衣物，希望能藉此度過今年寒冬。但就有內行表示，UNIQLO HEATTECH系列「發熱褲」同樣值得購入，主要有內搭褲與緊身褲兩種款式，穿起來輕薄又暖，男女裝最便宜一件只要490元就能入手，甚至有台灣人一次連買10件，不少人也激推「真的要買！」
UNIQLO沒買發熱衣！一票人冬天改買這件：試過回不去
有網友過去在Threads發文分享，表示冬天來到日本UNIQLO，一定必買的就是發熱衣褲系列，UNIQLO發熱衣已經紅了許多，但發熱褲其實是另一個天堂，「尤其是男生很少人試過，真的會一試成主顧！」更大讚「試過就回不去了」。
UNIQLO發熱褲一直以來在網路上備受好評，不少網友都激讚「這個真的好穿，又薄又暖」、「真的很好穿…很舒服」、「真的要買，就不會穿很多件又多又重的不好行動」、「真的超舒服，我也買3件⋯穿起來很浮貼」、「我去日本必逛必掃貨」。
UNIQLO保暖發熱褲一次掃10件！真實穿搭心得曝光
據了解，UNIQLO推出「HEATTECH」暖褲系列，根據不同保暖等級，分成「一般款」、極暖款」和「超極暖款」，款式部分除了內搭褲還有緊身褲可挑選，其中內搭褲採用具吸濕發熱與保溫機能的素材，穿起來輕薄卻能保暖，從腹部到腳踝都能包得緊緊的，也不會怕穿得悶熱，多次洗滌也不易變形。
《NOWNEWS今日新聞》記者去年冬天飛往日本時，身邊友人與家人除了採購發熱衣以外，也都指定要購買UNIQLO「HEATTECH系列」的發熱褲，甚至有同行友人替全家人、朋友一起購入，一共掃了多達10件發熱褲回家。
記者當下也購入一般款與極暖款各1件，一般款摸起來比較薄與柔滑，穿起來負重感不會那麼明顯，睡覺時穿著一件窩在棉被裡也很舒適；而極暖款因增加內層刷毛感，雖然觸感溫和，但穿起來就比較重，比較適合外出使用，若睡覺穿著會容易感到悶熱不適。
UNIQLO「HEATTECH暖褲」售價曝光！一件最便宜490元穿到流汗
記者實際查看UNIQLO官網，目前「HEATTECH暖褲」男裝、女裝與童裝皆有，顏色部分有黑色、灰色與深灰色。至於價格部分，以女裝來說，最便宜一件只要490元，最貴等級超極暖則要價890元，但比起一般款來說更暖2.25倍。
值得一提的是，目前台灣UNIQLO「HEATTECH暖褲系列」正在進行特價，優惠期限只到12月18日，女款一般內搭褲降至單件390元、極暖款內搭褲則降至590元；男款一般款緊身褲降至單件390元、極暖款緊身褲則降至590元；童裝一般內搭褲直接降到249元。民眾若無法飛往日本搶購，建議可以把握這次機會購入。
資料來源：UNIQLO
