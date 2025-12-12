我是廣告 請繼續往下閱讀

▲珍妮佛羅培茲演出《蜘蛛女之吻》，粉絲在特映活動後給她熱烈掌聲與好評，讓她有了錯誤期待。（圖／摘自IMDb）

▲亞莉安娜在《魔法壞女巫：第二部》演技仍獲好評，再次入圍金球獎最佳女配角，也被看好能獲奧斯卡提名。（圖／摘自IMDb）

同樣都是能唱能演的大牌，亞莉安娜今年再以《魔法壞女巫：第二部》入圍金球獎最佳女配角，在重量級影視媒體的分析預估上，也是角逐明年奧斯卡最佳女配角呼聲最高的人選之一。反而是比她年長24歲、她還在念小學就已經大紅大紫的珍妮佛羅培茲，早先還充滿雄心為《蜘蛛女之吻》中的演出拚命造勢，最後片子票房慘遭滑鐵盧，也在金球獎澈底被忽視，白忙一場。《蜘蛛女之吻》改編自百老匯的同名音樂劇，原著小說曾經在40年前拍成極為叫好的電影版，還讓男主角威廉赫特一舉奪下坎城、奧斯卡影帝，當時的版本並非歌舞片，珍妮佛羅培茲在新版本裡則又唱又跳又演，不僅化身為性感魅惑的蜘蛛女，也有其他的復古造型和不同性格的演出，年初在日舞影展首映後傳出好評，她開始對自己獲獎項肯定充滿期待。音樂劇版的《蜘蛛女之吻》也曾在百老匯叫好叫座，成為轟動一時的名作，電影版導演又是曾拍過奧斯卡得獎電影《夢幻女郎》的比爾康登，珍妮佛對於自己打進奧斯卡殿堂信心更增加，而片子正式上映前，一堆粉絲都在特映活動上給她熱情掌聲，她也更拚命造勢，前景似乎頗為樂觀。直到美國正式上映，竟開出慘烈的票房，目前為止才將近163萬美元，明眼人一看就知道大勢已去。果不其然，金球獎入圍名單上，這部片子完全沒被注意，一項都沒提名，過去最喜歡為大明星錦上添花的金球獎，這次選擇忽略珍妮佛羅培茲的演出。反而也是主演百老匯名劇的電影版，亞莉安娜《魔法壞女巫》上下兩集都在全美開出熱烈票房，第二部雖然叫好叫座程度比起上集稍微遜色，全美票房也已經破3億美元，她在片中的演技發揮更受好評，毫無意外入圍金球獎最佳女配角，還蠻有機會抱回獎座。其實珍妮佛羅培茲早在以首張專輯紅遍樂壇之前，就有不少影視演出，演戲在她的演藝過程中重要性不比唱歌低，也難怪她會很希望能得到獎項肯定，可惜到現在56歲還沒能拚到一次入圍奧斯卡的機會，《蜘蛛女之吻》又是白忙，狠狠被年輕一輩的亞莉安娜比下去。