洛杉磯道奇隊今年連霸後，季後仍大肆補強，沒想到球迷和媒體對此仍有話說，直言道奇隊高層口口聲聲說「不會再進行重大補強」，卻一邊簽下自由市場最搶手的終結者迪亞茲（Edwin Díaz），一邊被爆正積極兜售外野手「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández），美國隊媒《Dodgers Way》忍不住怒轟：「又在騙球迷！」
本月稍早，道奇總管戈梅茲（Brandon Gomes）公開表示「我們陣容已非常完整，不會刻意補強」，似乎對外營造出不會再大動作的姿態。然而，兩天後《Dodgers Way》的資深記者Fabian Ardaya與Katie Woo就揭露，道奇事實上正在「密切觀察」赫南德茲的交易可能性，潛在交易對象包括堪薩斯皇家隊。
嘴巴上說不動 隊媒批道奇成「放羊的孩子」
「記得嗎？他們之前還說『不會再簽昂貴牛棚』？結果就簽下了自由市場最火的終結者迪亞茲。」《Dodgers Way》專欄作者Katrina Stebbins無奈寫道，「棒球高層就是會說謊，而且球迷每次都還是會被騙得一愣一愣。」
戈梅茲日前對赫南德茲的交易傳聞斬釘截鐵地說：「我們完全沒這打算。」但事實卻相反，《The Athletic》報導指出，道奇已和皇家隊進行接觸，後者對於「進攻為主的外野手」非常有興趣，而赫南德茲正符合此條件。
這讓不少道奇球迷陷入質疑：「若連Teoscar都要交易，那道奇真正的補強計畫到底是什麼？」
皇家成交易潛在對象 道奇要的是便宜牛棚？
知名記者Ken Rosenthal最早爆出赫南德茲被擺上貨架，Bob Nightengale隨後更補充，道奇「正在積極兜售」這位外野砲手。而現在更點名皇家隊成為熱點追蹤對象，這讓原以為球季規劃已穩定的球迷再度困惑。
目前赫南德茲合約尚餘兩年、總值3163萬美元，其中1700萬為延後支付金。若皇家願意吃下全數薪資，或許有望以幾名前15名潛力新秀打動道奇。
對道奇而言，他們或許想利用這筆交易補上系統中牛棚投手的人才缺口，例如皇家隊具控制權的Carlos Estévez或Lucas Erceg。但若皇家無意交易頂級選手Jac Caglianone，那這筆案子的吸引力便大幅降低。
儘管目前還無最終動作，但消息已呈「煙霧瀰漫」狀態。媒體紛紛質疑道奇是否打算再次在操作上「出其不意」，就像他們先前明言「牛棚補強不急」卻突襲簽下迪亞茲一樣。
消息來源：Dodgers Way
