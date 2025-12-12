我是廣告 請繼續往下閱讀

▲凱許曼接受《MLB.com》記者Brian Hoch訪問，被外界解讀為可能交易齊森姆。（圖／美聯社／達志影像）

▲此前今井的「打倒道奇論」，被認為是拒絕道奇的信號。（圖／記者葉政勳攝）

紐約洋基在休賽季的補強策略再掀話題。面對外界關於齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）交易傳聞，總經理凱許曼（Brian Cashman）首度鬆口表示：「我們會保持彈性。」而就在同一時間，美媒更直言，洋基若想搶救先發輪值，現在就是簽下日本右投今井達也的最佳時機。齊森姆在2025年繳出亮眼成績，包括31轟、31盜、80打點，達成個人生涯第二次30-30，入選明星賽，是洋基近年關鍵火力輸出之一。然而他的合約僅剩一年，讓球團面臨「留下或交易」的重要抉擇。凱許曼接受《MLB.com》記者Brian Hoch訪問時表示：「目前他仍是我們戰力的一員。他是具備長打、守備範圍、速度的全能球員，非常優秀。但我們也會保持彈性——這是我們應有的態度。」外界普遍解讀為：若洋基收到理想報價，齊森姆確實可能被送走。另一方面，《Pinstripes Nation》指出，日本強投今井達也已吸引多支大聯盟球隊關注，其中包括傳統豪門道奇。不過此前今井的「打倒道奇論」，被認為是拒絕道奇的信號，原因被推測是道奇已有大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希等日本球星，他希望找到更能展現自身價值的舞台。這對先發戰力告急的洋基來說，無疑是天大機會。美媒直言，洋基已經沒有時間可以浪費，目前柯爾（Gerrit Cole）正從TJ手術恢復，最快5–6月歸隊；倫登（Carlos Rodón）動過手肘手術，最快4月底回歸；施密特（Clarke Schmidt）預估 2026 年中才會復出，目前健康的王牌只有弗里德（Max Fried）。《Pinstripes Nation》強調：「洋基的先發深度幾乎用到見底，今井達也一旦加盟，整個情勢將立即改變。」更指出核心球星年齡正在攀升，賈吉（Aaron Judge）已33歲，史坦頓（Giancarlo Stanton）36歲，柯爾35歲，弗里德、倫登也進入30歲區間。報導警告：「如果洋基今年冬天錯過補強，可能又會浪費賈吉的巔峰一年。」如今洋基一邊釋放願意交易齊森姆的訊號，一邊被美媒推著前進補強先發投手，外界推測——洋基有可能透過交易換取資源，再全力競爭今井達也。2026賽季以「重返世界大賽」為目標的洋基，接下來的操作勢必受到聯盟高度關注。