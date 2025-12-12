台北市信義區有2棟高樓地標，一棟是「台北天空塔」，另外一棟則是「101大樓」，隨著跨年時間將近，台北天空塔擔心煙火倒數又像往年一樣被錯認，因此11日晚間特別試燈打出跑馬燈提醒「我是台北天空塔」、「他→才是台北101」等字眼，讓網友全部笑翻，也讓去年拍錯棟的民眾全部湧現回憶，直呼：「今年不會再拍錯棟了！」
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「台灣人真幽默」只見該影片中，台北天空塔在建築物側邊開起跑馬燈寫下「我是台北天空塔」，過一陣子之後又變成「他→才是台北101」，隨後畫面轉向旁邊才是正港101大樓，要大家不要再誤認。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「好好笑，原來那棟大樓叫台北天空塔」、「太貼心了！提前跨年彩排啦，不要再拍錯了」、「台北天空塔：不要再看我了，看旁邊的101！」、「超好笑，他剛蓋好的時候我第一年就拍錯」、「哈哈哈還是說天空塔也來安排一下煙火，一起歡慶跨年啊」、「去年拍錯的小丑就是我啦！」
台北天空塔跨年晚會前提前彩排！去年超爆笑畫面曝光
而為何「台北天空塔」會有這個跑馬燈的出現？這是因為該建築地標就在台北101的旁邊，蓋好之後，每年都會有民眾要看台北101煙火「不小心看錯」，去年跨年晚會有不少人都在社群平台上傳一整群人「集體倒數錯棟」的情況，倒數到最後一秒結果根本沒有煙火可以看，事後才發現根本拍錯棟。
去年網友上傳影片超過7.3萬人按讚，破百萬觀看率，許多人都承認表示「那時候大家都在拍這棟，第一次來台北跨年想說應該就是這棟，結果竟然是拍錯」、「明年那棟能不能直接放一個箭頭→」、「超級好笑我也是拍錯棟的人，拜託那棟建築物可不可以明年放箭頭→幫忙指引」，結果台北天空塔真的聽見民眾心聲，今年提前跨年晚會彩排跑馬燈字幕，就怕今年大家又拍錯，相當貼心啊！
台北天空塔跟101常常被搞混！用途公開「集奢華於一身超驚人」
那麼常常被跟101大樓搞混的這棟「台北天空塔」有什麼用途呢？這是一座為生活品味打造的商業摩天大樓，興建的基地為原本中國信託總部大樓及新舞臺拆除後的創意貨櫃市集COMMUNE A7，是由享譽國際的義大利建築事務所ACPV ARCHITECTS設計，建築設計構想源自「台灣竹筍」，寓意不斷向天空生長壯大的新筍，搭配古希臘經典石柱設計，外牆用綠色玻璃帷幕覆蓋，奢華又有質感，將現代跟傳統交織完美融合。
這棟大樓由前後13樓以及51樓雙建築構成，是信義區目前的第二高樓，引進多間國際明星主廚餐廳、酒吧以及進駐雙品牌奢華飯店Park Hyatt Taipei以及Andaz Taipei，許多國際高端品牌在台灣的首間插旗都在這棟摩天大樓，又加上位於101隔壁，可以一覽超漂亮的台北夜景，是許多人約會的聖地。所以今年要去台北101跨年看煙火的民眾，不要再拍錯棟啦！
資料來源：台北天空塔官網、信義區三兩事
