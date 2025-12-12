我是廣告 請繼續往下閱讀

台北天空塔在建築物側邊開起跑馬燈寫下「我是台北天空塔」，過一陣子之後又變成「他→才是台北101」

▲網友發現台北天空塔點燈提醒民眾，台北101是隔壁那棟，已經提前預演跨年晚會怕被拍錯的情況。（圖/信義區三兩事）

台北天空塔跨年晚會前提前彩排！去年超爆笑畫面曝光

倒數到最後一秒結果根本沒有煙火可以看，事後才發現根本拍錯棟。

▲去年101跨年煙火一堆人倒數完之後發現沒煙火，才發現自己拍成「台北天空塔」，整群人全笑翻，影片在社群爆炸流量。（圖/Threads）

「那時候大家都在拍這棟，第一次來台北跨年想說應該就是這棟，結果竟然是拍錯」、「明年那棟能不能直接放一個箭頭→」、「超級好笑我也是拍錯棟的人，拜託那棟建築物可不可以明年放箭頭→幫忙指引」

台北天空塔跟101常常被搞混！用途公開「集奢華於一身超驚人」

這是一座為生活品味打造的商業摩天大樓

建築設計構想源自「台灣竹筍」，寓意不斷向天空生長壯大的新筍

▲台北天空塔是信義區第二高樓，就位於台北101的旁邊，是由享譽國際的義大利建築事務所ACPV ARCHITECTS設計，建築設計構想源自「台灣竹筍」。（圖/台北天空塔官網）

引進多間國際明星主廚餐廳、酒吧以及進駐雙品牌奢華飯店Park Hyatt Taipei以及Andaz Taipei，許多國際高端品牌在台灣的首間插旗都在這棟摩天大樓