▲有粉絲日前在台北車站月台巧遇徐懷鈺（左），國民天后親切地與他合照。（圖／翻攝自Threads@dannylin___）

國民女神徐懷鈺出道多年，代表作金曲〈飛起來〉、〈妙妙妙〉、〈怪獸〉紅遍大街小巷，現年47歲的她狀態維持得極好，今年底還會在宜蘭跨年演唱會上開唱。近日有位粉絲在台北車站月台野生捕獲徐懷鈺本尊，興奮地在社群平台上曬出合照。徐懷鈺親民地與粉絲合影，在車站月台沒有特別打光的狀態下，依舊閃閃發光，讓人自帶背景音樂（BGM），想要大唱她的〈妙妙妙〉，周圍出現好多氣泡。該名粉絲透露，當天他從花蓮搭乘最後一班火車抵達台北，沒想到一下月台，就看見熟悉的身影，「我在遠處跟她Say Hi，她非常無敵Nice！」原PO表示，儘管是深夜時段且剛結束舟車勞頓，徐懷鈺見到粉絲打招呼很親切，大方停下腳步合影。照片中，徐懷鈺身穿毛領大衣，將頭髮向後梳起，精緻小巧的臉蛋，對著鏡頭露出甜美微笑，氣色看起來相當紅潤。巧遇偶像的興奮心情，讓這名粉絲忍不住引用徐懷鈺的經典神曲〈妙妙妙〉歌詞來表達當下的激動：「妙妙妙，我想叫叫叫，整個世界只聽見我的心在跳！」生動描述了見到偶像時腦袋一片空白、彷彿周圍都冒出粉紅泡泡的真實心聲。貼文曝光後，引發熱烈討論。不少人注意到，火車月台通常燈光昏暗且是垂直向下的「頂光」，通常被視為拍照的「死亡光線」，容易讓臉部瑕疵無所遁形。但是徐懷鈺在這種光線下依然美豔動人，讓粉絲驚嘆：「在這種光線奇差的地方竟然還這麼搶眼，這樣我很確定徐懷鈺是真的美」、「臉也太小太可愛了吧，而且是這種月台死亡頂光還拍這麼好」、「她好漂亮」、「真的漂亮」。據了解，徐懷鈺今年會在宜蘭市公所舉辦的跨年演唱會開唱，同場卡司還有嘻哈男神高爾宣、金曲歌后彭佳慧，演出將於31日晚間在宜蘭運動公園登場。