▲黃秋生今年以《今天應該很高興》入圍金馬獎最佳男配角，之前已經得過4座金馬獎，是觀眾心目中的戲精。（圖／記者朱永強攝）

▲黃秋生第一部主演的電影《夢鎖香江》就演個帥氣的混血兒，還是擔任男主角，網友認為此時的他很有歐美小生的味道。（圖／摘自IMDb）

▲黃秋生演出舞台劇《伊底帕斯王》時還不滿26歲，顯得清秀、帥氣。（圖／摘自 IG@anthonyperrywong)

資深影帝黃秋生是觀眾心目中的戲精，曾因主演《八仙飯店之人肉叉燒包》的殺人魔引起熱烈話題而爆紅，那段期間他對角色幾乎來者不拒，完全不怕破壞形象，也因此不會被視為「帥氣小生」。但他近日發布38年前演出舞台劇的造型，雖然沒有完全露出整張臉，卻看得出五官立體、深邃，有歐美俊男的感覺，網友大為詫異，還讚道：「男神好型。」黃秋生的爸爸是英國人，混血的外表讓他顯得相當醒目。他在社群網站上發布主演舞台劇《伊底帕斯王》的扮相，儘管下半張臉塗白，還是看得出年輕時秀氣白淨、臉頰尖削，還有很挺直的鼻梁，是標準的「小鮮肉」，和他日後走紅的霸氣形象差距頗大，難怪網友會驚訝到不敢相信他也有過這種時期。其實黃秋生出道後主演的第一部電影《夢鎖香江》（香港片名：花街時代），就是擔任男主角、與當年紅遍港台的性感女神夏文汐搭配，片中角色就設定為混血兒，因此他演來恰如其分，而且樣子非常有外國小生的味道，網友大讚是「邪魅美男」。可惜洋味的外表在1980年代香港演藝界不吃香，黃秋生才會乾脆豁出去演大家都不願意嘗試的角色，《八仙飯店之人肉叉燒包》被列為三級片，殘忍血腥造成話題，另一部《聊齋艷譚之五通神》則是因情色鏡頭被列為三級，他都毫無包袱去演，才能靠著前者奪得香港電影金像獎最佳男主角，演藝界地位大躍進。事隔多年，黃秋生已是金馬獎、香港電影金像獎數度獲獎的影帝，年輕一代的觀眾根本不知道他20多歲時也曾經算是英俊小生，而他的輝煌演藝生涯就從這個階段開始，此時重溫舊照，也頗具紀念意義。