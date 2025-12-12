我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《臥底洪小姐》中，朴信惠的真實身分是35歲的臥底菁英洪金寶。（圖／tvn.cjenm.com）

朴信惠《臥底洪小姐》演2角色 證券行魔女VS.職場菜鳥

《臥底洪小姐》故事介紹 1／17 Netflix播出

朴信惠新戲玩很大！她主演的《臥底洪小姐》公開首波預告跟劇照，時間拉回1990年代世紀末，直接把「職場生存戰」包裝成復古辦公室喜劇，她一人分飾35歲的菁英監理官，與20歲菜鳥社畜兩種人生狀態，白天是汝矣島說一不二的「魔女」，轉身卻得裝傻賣萌、從基層做起追查黑金流向，年齡、學歷、自尊全數歸零。雙重身分的反差、年代感滿滿的設定，加上朴信惠180度反轉的角色消化力，讓《臥底洪小姐》從曝光開始就被列為2026年最受期待的話題韓劇之一。《臥底洪小姐》中，朴信惠飾演的洪金寶，是一名把年齡、學歷、甚至自尊全都壓到最低，正式投入臥底行動的角色。她是受過完整菁英教育、唯我獨尊，被稱為「汝矣島魔女」的證券監督院資本市場監督局的首位女性監理官，卻在35歲這個年紀，被迫以20歲、高中畢業的女職員身分，展開人生第二回合。公開的劇照中，也公開完美菁英洪金寶，以及迷迷糊糊的「Miss洪」雙重面貌，朴信惠180度反轉的變身令觀眾驚豔，從沉穩的長髮到可愛的短髮，不同的髮型、穿搭，到表情溫度的巨大落差，讓人感受到她老練又到位的角色消化能力。《臥底洪小姐》由《社內相親》、《酒醉羅曼史》導演朴繕虎執導，《出師表》編劇文賢京執筆，是一部以1990年代世紀末為背景的復古辦公室喜劇，故事描述30多歲的菁英證券監理官洪金寶（朴信惠 飾），為了追查可疑資金流向，偽裝成20歲基層員工潛入證券公司上班，展開一連串橫衝直撞的爆笑故事。透過「臥底」這個設定，朴信惠將同時詮釋性格南轅北轍的角色，表現備受期待。《臥底洪小姐》將於2026年1月17日在Netflix播出。