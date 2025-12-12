我是廣告 請繼續往下閱讀

▲通勤至台北車站十分鐘內最親民十大捷運站近一年周邊價量。（圖／永慶房屋提供）

龍山寺捷運站周邊適合居住嗎？

兩天成交一件！江子翠站周邊最熱絡

▲江子翠捷運站周遭交易量高達221件，榜上交易最熱。住宅均價65.7萬元，僅次龍山寺捷運站。（圖／永慶房屋提供）

僅1、2站之遙 這幾站頗具價格優勢

想在台北車站通勤十分鐘可達處買房，哪裡最熱門、划算？永慶房產集團表示，這次以台北車站為中心，延伸至捷運10分鐘通勤圈內的各站點，統計周邊近一年的房市交易數據，發現新北板橋的「江子翠」最熱門，但台北市門牌的「龍山寺站」還能買到5字頭的房屋。根據永慶房屋統計，北車十分鐘通勤圈房價最親民十大捷運站，依平均成交單價排序依序是板南線「龍山寺站」、「江子翠站」、淡水信義線「圓山站」、「劍潭站」，第五到第十名則依序是松山新店／板南線「西門站」、松山新店線「北門站」、板南線「新埔站」、中和新蘆線「行天宮站」、「大橋頭站」及松山新店線的「小南門站」，平均成交單價在71.8萬至78.4萬元／坪。而台北車站成交均單價則是82.1萬元／坪。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，雖然龍山寺站屬萬華老城區，住宅以公寓與老大樓為主，但周遭鄰近公園、市場，生活機能成熟，擁有相對較為親民的單價以及便利性，近一年交易量達147件，房市交易熱絡。對預算有限、同時希望住在北市核心帶的首購族而言，是入手門檻相對友善的選擇。榜上交易最熱絡的捷運站，為板南線上的江子翠站，近一年成交件數達221件，等於是一天半就能成交一件，市場十分熱絡。從江子翠站通勤至台北車站僅需約9分鐘，周邊平均單價為65.7萬元，對比台北車站的82.1萬元也有一定價差，價格相當有競爭力。陳金萍表示，江子翠早已是成熟商圈，生活機能十分優越，加上距離板橋和台北車站等蛋黃區皆不遠，地理位置上頗具優勢，因此吸引許多購屋族喜愛優先置產於此。。三站擁有相對較短的通勤距離，近一年平均單價仍落在7字頭，陳金萍分析指出，作為相鄰站點的西門站周邊多是商業用途，或是較為老舊的住宅，因此成屋價格相對較低，近一年平均單價為71.8萬元。不過站外就是知名街區西門町，人潮、商業活動十分熱絡。而北門站平均單價則約73.0萬元，其優勢在於鄰近迪化街、大稻埕商圈，加上可直通機場捷運，十分便利，而站點周邊多以老舊公寓為主，房價相對親民許多。至於同樣鄰近北車商圈的小南門站則以78.4萬元排在第十名，陳金萍表示，小南門站靠近植物園，周邊政府機關林立，住宅物件相對稀少，且釋出有限，但街廓整齊，整體居住環境相當優質。陳金萍表示，這三站離北車最近，同時又具有機能優勢，對想住在北市心臟地帶、又想維持預算彈性的購屋族來說，是值得探索好屋的區域。