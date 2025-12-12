連鎖飲料品牌「茶聚CHA’GE」加盟主驚爆虐狗，因為高齡14歲失智柯基「秋刀魚」在家尿尿，飼主竟持棒揮舞，引發網友公憤。茶聚總公司發聲明表示「即刻暫停涉事加盟主的所有品牌使用權限」，不但加盟主經營的店家，其前同居友人所經營的牙醫診所都遭網友紛紛給予一星負評，診所也表示，該名加盟主未參與診所任何營運，診所也不贊成虐狗行為，目前已通報動保。而柯基最新狀況為已在寵物旅館安置中。
驚傳虐狗事件！社群平台流傳一名男子揮打家中寵物老柯基犬的影片，引起網友們關注。有網友指出虐狗男子疑似為知名手搖飲「茶聚」加盟店負責人，紛紛湧入該店家的Google 評論中留下一星負評。
茶聚總部立即切割發聲明：即刻暫停涉事加盟主的所有品牌使用權限
此舉引起「茶聚」總部在今（12）日半夜凌晨發布公告，指出「這件事屬於加盟主的個人行為，但茶聚對任何形式的暴力行為態度與立場是一致的、毫不含糊，我們不接受，也不容忍。」並且表示已責成團隊立刻啟動危機處置機制，並執行三大措施：
一、即刻暫停涉事加盟主的所有品牌使用權限
二、依照加盟契約啟動違規調查程序
三、 同步展開事實釐清、法律顧問評估與後續處置作業
總部並表示，會在最短時間內公布後續決議，並依最嚴格標準處理。
加盟主伴侶的牙醫診所也被出征
疑似虐狗的加盟主其「茶聚CHA’GE」分店遭一星出征，其前同居友人所經營的牙醫診所，也被網友湧入Google評論留下一星負評，導致診所也發聲回應，「本診所經營者與其伴侶各自有獨立事業，該伴侶並未參與本診所任何營運，但本診所全體同仁絕不贊成虐待任何動物，該事件發生當下，本所負責人亦不在場，目前除了已通報1959動物保護專線，並將愛犬暫時交由寄宿業者妥善照顧，靜待有關單位調查。」
郭昱晴表示：柯基已至寵物旅館，動保處會接續前往將狗狗送醫檢查
而現任立委郭昱晴得知後也介入此事，並也公開分享，提到已提報台北市動保處，台北市動保處也即刻回應該案已開案調查，並補充：「大家家最關心的狗狗目前處境，狗狗目前由其行為人前同居友人先行帶離，至寵物旅館進行安置（前同居友人亦認為詹姓行為人情緒不穩），動保處會接續前往將狗狗送醫檢查。如有最新後續隨時會再次更新。」
茶聚CHA’GE、郭昱晴Threads
茶聚CHA’GE、郭昱晴Threads