日媒報導，台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，不過，熊本二廠的工程突然暫停，供應商也證實接到暫停施工的通知，日媒指出，台積電考慮將熊本二廠製程改為4奈米，所以廠房必須重新設計，原定2027年底的量產計畫恐被迫延後。《日經亞洲》報導，台積電於今年10月始動工的熊本二廠原本規劃為量產6奈米製程晶片，主要供應通訊與車用市場，但隨著AI晶片需求強勁，尤其是全球資料中心與高效能運算應用對4奈米等先進製程晶片的渴望提升，台積電高層正研議將熊本二廠製程升級至4奈米，導入AI晶片主流製造線，以求在日本本地建立更穩定的AI半導體供應鏈。據了解，熊本二廠原定2027年投產，台積電原本規劃在此生產6奈米與7奈米晶片。台積電將至少等到2026年才會新增設備，如今台積電已告知多家供應商，2026年全年都不需再為日本添購設備。第一廠目前生產40與28奈米，以及較先進的16與12奈米晶片。台積電去年宣布熊本二廠計畫後，6奈米與7奈米市場需求下滑。電視、Wi-Fi、藍牙晶片及部分AI加速晶片，仍採用6奈米與7奈米製程。這些製程的主要產能位於台中的工廠，由於輝達、蘋果、谷歌和亞馬遜等領先的晶片製造商紛紛轉向更尖端的晶片，台積電台中廠的產能利用率一直未達到令人滿意的水準。身為全球最大晶片代工廠，台積電此舉反映其正在評估AI相關需求的變化。《日經亞洲》指出，經過比較11月至12月初的施工照片後發現，上月現場仍可見吊車、挖土機與打樁機等重型機具，但到了12月初，這些設備幾乎全數撤離。部分供應商表示，他們收到施工暫停的通知，但台積電並未說明原因。三名知情人士說，台積電也暫緩在熊本一廠新增設備，該廠主要生產工業、消費性電子與車用晶片。三名人士也表示，若熊本二廠轉向採用4奈米製程，可能導致進度延宕並須重新調整設計。對此，台積電回應，在日本的計畫均持續進行中。」並補充公司正與合作夥伴討論施工細節。對日本政府而言，AI用晶片的供給穩定性已成為國內資料中心擴建與高效能運算（HPC）發展的重要課題。台積電此策略調整若實施，可能加強日台科技合作基礎，並為日本本土AI產業創造更多製造與研發機會。