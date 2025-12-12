我是廣告 請繼續往下閱讀

考量冬天為呼吸道傳染病好發季節，後續春節連續假期探親旅遊等活動頻繁，新冠病毒傳播風險增加，而疫苗接種後約需2週才有完整保護力，疾管署說明，經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)今年12月9日會議討論，決議自明年1月1日至2月28日，擴大新冠疫苗公費對象為「滿6個月以上尚未接種之民眾」，以提升民眾免疫保護力，降低感染後併發重症及死亡風險。疾管署說明，現階段國內供應Moderna LP.8.1及Novavax JN.1兩種廠牌的新冠疫苗，對於目前主流變異株NB.1.8.1及XFG均具保護效果且安全有效，滿12歲以上民眾可擇任1種廠牌疫苗接種，而滿6個月以上至11歲兒童，僅可接種Moderna LP.8.1疫苗。疾管署說，籲請尚未接種的朋友踴躍接種，並協助於看診時鼓勵尚未接種民眾皆可施打，尤其是65歲以上長者及高風險慢性病人等重點族群可儘早接種，以保障自身健康。疾管署提到，依國內新冠疫苗不良事件通報資料顯示，新冠疫苗不良事件通報情形已降至與流感疫苗相當，平均每10萬劑注射通報約3件，但新冠病毒感染後併發重症風險仍較流感病毒高約2倍，儘早接種新冠疫苗，於年節假期前獲得充足的保護力，做好最佳防護措施。