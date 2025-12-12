我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳詩媛（右）懷孕中仍低調籌備婚禮，挺著孕肚試婚紗。（圖／陳詩媛 IG @10yuan.0424）

羽球金牌王齊麟的妻子陳詩媛（十元），今年6月登記結婚，10月底夫妻倆公開懷孕喜訊，一舉一動都備受矚目，今（12）日傳出小倆口在本月20日，於萬豪酒店席開百桌舉辦婚禮，賓客名單相當華麗。不過稍早王齊麟的經紀人回應：「感謝大家的關心和祝福，婚禮是在12/21晚上。」另外，由於婚禮細節仍在安排中，所以暫時不便提供其他婚禮資訊，有好消息會再跟大家報告。去年12月，王齊麟向女友陳詩媛求婚成功，今年6月在台北市內湖區戶政事務所登記結婚，戀情修成正果，甚至隨即宣布懷孕好消息。根據《鏡週刊》報導，王齊麟和陳詩媛將在本月舉辦婚宴，婚禮風格以西式優雅為主，受邀賓客名單從國家隊選手、羽球圈好友到演藝圈好友，都將一起見證小倆口的幸福時刻。不過，稍早王齊麟經紀人回應《NOWNEWS今日新聞》，表示兩人婚禮將在12/21晚上舉行，是否會廣邀媒體採訪？則說因目前細節還在安排中，所以暫時不便提供其他婚禮資訊。陳詩媛日前在IG上分享懷孕近況，畫面中她穿上花苞裙，孕肚完全藏不住，和姊姊站在一起更是明顯大了一號，連腿都粗了一圈，可見孕期吃好吃滿，調養的相當健康。陳詩媛在貼文中開心表示：「就算肚子飛速變大，也不能放棄打扮自己！」即使懷孕中，陳詩媛仍低調籌備婚禮，挺著孕肚試婚紗，當天肯定會是「最美新娘」，對於婚宴消息，記者求證本人尚未獲得回應。