我是廣告 請繼續往下閱讀

美國從越南進口的手機與零組件在11月大幅下跌，進口額降至近五年最低，顯示越南電子製造業正承受外需疲弱與政策不確定性的雙重壓力。根據《路透社》報導，越南對美手機出口額跌破4.1億美元，為2020年5月以來新低，並連續第四個月下滑。綜合外國媒體報導，儘管智慧型手機並未被列入美國加徵關稅清單，但今年以來的貿易政策變動仍牽動越南的出貨節奏。越南手機出口在 1 月達到高峰，並於 5 月因川普政府豁免部分電子產品關稅而短暫反彈。不過自 8 月起，美國對越南商品課徵 20% 關稅，即便手機獲得豁免，出口動能仍明顯放慢。越南官方數據顯示，當地手機產量自8月起年減幅持續擴大，11月出口狀況再次反映供應鏈疲弱。儘管後半年度表現偏弱，但上半年的增長抵銷部分跌勢，使越南今年前 11 個月手機出口總額仍與去年同期相去不遠。越南手機外銷高度集中於三星，該南韓大廠在越南設有大型生產基地，是當地最重要的手機製造與出口企業。三星尚未公開其在越南的具體出貨資訊，也未對最新貿易統計作出評論。一名熟悉三星越南營運的主管透露，公司正因應全球市場需求疲軟調整生產規模，以反映消費者信心走弱的趨勢。手機出口減速同時拖累越南整體外銷，11月出口總額降至近40億美元，創4月以來最低。展望未來，越南電子業出口可能持續受到全球需求降溫及貿易摩擦的不確定性牽動。雖然政府尚未針對最新數據回應，但外界預期越南將在明年推出更多穩定供應鏈、強化製造業韌性的措施，以協助出口在動盪的國際環境中尋求支撐。