為改善長者或身心障礙者外出交通可及性，衛福部規劃社福卡乘車優惠或免費，惟長期臥床無法外出就醫的失能者，無法享有此福利。中央健康保險署自114年與台南市公共運輸處、雲嘉南區域運輸發展研究中心、奇美醫院、奇美佳里居家護理所及台一大車隊等單位跨域合作，推動全新試辦方案，由小黃公車接送居家醫療團隊到宅服務，醫護人員搭乘小黃公車，車資比照一般民眾以電子票證搭乘公共運輸，基本里程（8公里）內，由交通局編列預算補貼，減少居家醫療團隊往診交通費支出。這項創新合作模式為偏鄉地區病患帶來實質上的受惠，114年10月2日台南市小黃公車接送奇美佳里居家護理所至台南市佳里區、將軍區等7位病患提供居家醫療服務，大幅提升就醫可近性，也降低交通費用支出，獲得民眾肯定。住在將軍區李小姐分享，過去父親接受居家醫療服務，每月需支付150元至200元交通費，現在由小黃公車負責接送醫療團隊，每次節省近一半費用，長期而言省時又省錢。健保署南區業務組長林純美表示，偏鄉民眾往返市區就醫除辛苦外，又要負擔交通費。為此，健保署積極透過獎勵提高誘因，鼓勵醫師出診至社區或家中提供醫療，再透過與交通單位攜手合作提供巡迴醫療據點及居家醫療團隊到宅接送服務。未來將持續擴大造福其他偏鄉地區，讓更多病患和家庭受益，實現「醫療無礙」願景。