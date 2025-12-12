我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹縣某國中在19天內陸續發生「師生校內墜樓意外」！兩起憾事分別為11月20日資深女教師墜樓身亡、12月8日國三男學生墜樓不治，女教師身亡後10天，校方曾舉辦送煞法會，如今男學生墜樓，校方將再度舉辦，儀式將在明天（13號）晚間8時30分進行，預計11時30分結束，里長呼籲民眾切勿圍觀、避開車隊。回顧事件，新竹某國中一名女教師，11月20日上午在校內高處墜落身亡。事後調查發現，該老師曾向縣府反映遭職場霸凌，而校方也曾接獲針對她「不當管教」及「上課遲到」的投訴，並計畫調整職務以減輕壓力。未料仍發生意外，校方第一時間進行輔導，並於11月30日舉辦送煞法會悼念。憾事發生後19天、12月８日下午兩點多，該國中一名國三男學生，突然從校內建物墜下，被發現時已倒臥地面當場沒了呼吸心跳，送醫搶救不治。師生接連墜樓，經過家長同意，校方將為男學生舉行送煞法會，而第二場法會路線基本與第一次相同，從學校出發後上台68至芎林，預計於13日晚間8時30分開始，11時30分結束，當地里長特別提醒民眾，務必避開車隊，請勿在時間內出現在送煞路線裡，避免圍觀及進入儀式路線。