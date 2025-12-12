我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳匡怡再度發文澄清私約已婚台大學長的傳言，表示自己不需要透過穿薄紗來勾引男人。（圖／陳匡怡 臉書）

▲李家豪身為民眾黨宜蘭縣黨部副主委，發聲替陳匡怡叫屈。（圖／李家豪 臉書）

女星陳匡怡日前遭週刊爆料，指她深夜身穿薄紗睡衣，私下約見已婚的台大學長、學弟聊天，引發外界譁然。對此，陳匡怡第一時間強烈反駁，並揚言提告。12日凌晨，她再度在社群平台發文為自己澄清，語氣激動表示：「我一直都很乾淨，我這輩子不可能、也不需要穿薄紗勾男生，這輩子也沒有任何男性因為覺得我奇怪而封鎖過我。」感嘆自己近期狂做惡夢，只好找其他台大學長幫忙證明清白。為了自證清白，陳匡怡近日也轉發多則替她抱不平的貼文，其中包括兩位自稱台大校友的發聲者，特地「浮出水面」替她說話。值得注意的是，其中一人為民眾黨宜蘭縣黨部副主委李家豪。李家豪在貼文中表示，在他眼中，陳匡怡不僅考上理工學生心中的夢幻第一志願台大，更擁有「如天仙般的氣質」，看到她被指控穿薄紗夜約台大學長，直呼：「陌生且莫名其妙。」更直言：「那不是我認識的匡匡！」李家豪也公開表態力挺陳匡怡提告，強調此舉並非意氣之爭，而是攸關人格與名譽。他寫道：「不是為了輸贏，而是因為每一個人都值得被還原成真正的自己。」相關貼文曝光後，引發網友兩極反應，有人支持陳匡怡捍衛名譽，也有人質疑事件仍有待更多事實釐清。對於爭議內容，陳匡怡再三強調，自己從未穿過薄紗夜約任何已婚男性，直言相關爆料完全失實。她透露，自從不實報導曝光後，身心狀況受到極大影響，「我真的很震驚，睡覺都在做惡夢，已經快兩個月吃不下什麼飯了。」她坦言朋友見到她近況，都形容她變得消瘦、虛弱，讓她決定不再沉默，反覆為自己發聲。至於外界關心造謠來源，陳匡怡在貼文中似乎已心中有數，並以強烈言詞抨擊對方，直指造謠者是兩名熟識的男性，「講低能話的鬼故事，思維偏差，舉證推敲後全是錯誤，格調也完全有問題。」她更直言，這是自己「這輩子最看不起的人」，痛斥對方行徑已嚴重傷害她的名譽與人生。