近日北台灣開始下起大雨，不少民眾已拿出除濕機使用，但基隆市消防局表示，上週六發生一起除濕機自燃意外，初步調查為電氣因素影響。基隆市消防局提醒民眾，若家中除濕機是「87年至101年間」生產，且是大同、三洋、惠而普等12大品牌所召回的54款機型，就應立即停止使用，不然有機會發生自燃危險。
54款除濕機有瑕疵急召回！消防局警告：小心起火自燃
基隆市消防局近日表示，12月9日上午突然接獲通報，基隆市暖暖區一處民宅發生火警，現場發現有一台除濕機燒毀，未延燒周邊雜物，所幸無人傷亡，初步研判為電氣因素引起火災，據現場關係人說明前幾日就已發生，目前已向家電廠商聯絡。
這起事件也讓除濕機產品自然事故意外引起關注，基隆市消防局特別提醒消費者，務必檢視家中除濕機是否為「87年至101年間」，所生產的大同、三洋、東元、聲寶、西屋、吉普生、富及第、歌林、惠而普、威技、B&Q及Fujimaru等12種品牌，共54種機型。由於這些機型的控制基板可能發生自燃危險，建議消費者立即停止使用，並儘速聯絡各品牌服務專線辦理免費更換基板服務。
除濕機怎麼使用才正確？消防局公布「5點注意」
基隆市消防局提醒，家中所使用的除濕機屬經濟部公告應施檢驗商品，依商品檢驗法規定須經檢驗合格，才可上市陳列銷售。檢驗合格的除濕機產品應在適當環境下使用，避免因環境不良造成災害。使用上也請記得以下5點注意事項：
1、先檢視產品使用說明書，依使用說明書規定方法使用，並應特別注意產品使用說明書所列之警告事項。
2、除濕機不可使用於密閉之衣櫥或更衣間，使用時不可將衣物覆蓋在出風口附近。
3、除濕機使用時，應與牆壁、家俱保持適當距離，避免通風不良造成機體散熱不易。
4、若長時間離開除濕機使用場所時，應關閉電源，並將插頭拔離電源插座。
5、若有故障現象發生，應將除濕機送至廠商指定之維修站維修，切勿自行拆開修理。
📍大同召回型號
TDH-200HB（97年11月~98年2月）：召回日期103年5月20日
TWD-500B（92年1月~94年6月）：召回日期96年3月5日
TWD-510B（94年1月~95年10月）：召回日期97年7月10日
TWD-511B（94年1月~95年10月）：召回日期97年7月10日
TWD-660B（94年1月~95年10月）：召回日期97年7月10日
TWD-711B（94年1月~95年10月）：召回日期97年7月10日
TWD-710B（93年4月~97年12月）：召回日期104年3月27日
TWD-1400B（90年以前）：召回日期103年5月20日
TWD-1400BL（94年3月~98年3月）：召回日期5月20日
📍三洋召回型號
SDH-501B（92年1月~94年6月）：召回日期96年3月5日
SDH-512B（94年1月~95年10月）：召回日期97年7月10日
SDH-612B（94年1月~95年10月）：召回日期97年7月10日
SDH-680B（94年1月~95年10月）：召回日期97年7月10日
SDH-220B（95年1月~97年12月）：召回日期100年9月23日
SDH-281BC（89年1月~94年12月）：召回日期100年9月23日
SDH-601B（87年1月~98年12月）：召回日期100年9月23日
SDH-601BC（88年1月~92年12月）：召回日期100年9月23日
SDH-801B（90年1月~98年12月）：召回日期100年9月23日
SDH-803N（95年1月~98年12月）：召回日期100年9月23日
SDH-816（97年1月~97年12月）：召回日期100年9月23日
SDH-L32BT（94年8月~96年12月）：召回日期102年3月7日
📍東元召回型號
MD1088B（92年1月~94年6月）：召回日期96年3月5日
MD1095B（94年1月~95年10月）：召回日期97年7月10日
MD1096B（94年1月~95年10月）：召回日期97年7月10日
MD1097B（94年1月~95年10月）：召回日期97年7月10日
MD1214B（94年4月~94年7月）：召回日期103年2月17日
MD1316B（94年1月~95年3月）：召回日期97年7月10日
MD1401WA（94年1月~95年10月）：召回日期97年7月10日
MD1801WA（94年1月~95年10月）：召回日期97年7月10日
📍聲寶召回型號
AD-K123（94年1月~95年10月）：召回日期97年7月10日
AD-K125（94年1月~95年10月）：召回日期97年7月10日
AD-1861N（94年1月~95年10月）：召回日期97年7月10日
AD-1220B（94年1月~94年12月）：召回日期100年1月12日
AD-1221B（94年1月~94年12月）：召回日期100年1月12日
AD-1261（94年1月~94年12月）：召回日期100年1月12日
AD-Y12B（94年1月~94年12月）：召回日期100年1月12日
FDB-621B（94年1月~94年12月）：召回日期100年1月12日
📍西屋召回型號
WED-112P（94年1月~95年10月）：召回日期97年8月15日
WED-2000LBC（94年1月~94年12月）：召回日期100年1月12日
📍吉普生召回型號
GD-102NB（92年1月~94年6月）：召回日期96年3月5日
GD-105NBI（92年1月~94年6月）：召回日期96年3月5日
📍富及第召回型號
FDH-1020N（92年1月~94年6月）：召回日期96年3月5日
FDH-1050NBI（92年1月~94年6月）：召回日期96年3月5日
📍歌林召回型號
KJ-K105B（92年1月~94年6月）：召回日期96年3月5日
KJ-K50B（92年1月~94年6月）：召回日期96年3月5日
KJ-J60B（94年1月~94年12月）：召回日期100年1月12日
KJ-101B（93年~97年）：召回日期104年12月2日
📍惠而浦召回型號
ADS051M（92年1月~94年6月）：召回日期96年3月5日
📍威技召回型號
WDH-101P（94年1月~94年12月）：召回日期100年1月12日
WDH-210HA（94年1月~94年12月）：召回日期100年1月12日
📍B&Q（Airforce）召回型號
AD-210HC（94年1月~94年12月）：召回日期100年1月12日
📍Fujimaru召回型號
FJ-5902（95年5月~96年11月）：召回日期100年1月31日
FJ-5902BD（98年7月~99年2月）：召回日期100年1月31日
FJ-5906（99年11月~101年10月）：召回日期102年3月15日
資料來源：基隆市消防局
