7-11統一「翻轉布丁」進化了！既10月初統一翻轉布丁開賣瘋搶後，7-11又驚喜宣布，將在12月24日推出全新的「統一布丁牛奶雪糕」翻轉版本，上層焦糖風味、下層布丁風味，單支售價35元，自12月22日開放訂貨，限定商品將陸續到店販售至售完為止。
統一翻轉布丁升級了！統一布丁牛奶雪糕也翻轉
統一布丁自愚人節以「翻轉布丁」惡搞廣告引發討論後，今年10月真正式推出「統一翻轉布丁」，一上市便引發搶購熱潮，多地7-11瞬間缺貨。
如今延續話題熱度，7-11又再度宣布帶來驚喜翻轉「統一布丁牛奶雪糕」，這款牛奶雪糕將焦糖與布丁顛倒設計，焦糖占比高達四分之三，顛覆傳統想像，帶來全新的視覺與味覺體驗，「翻轉布丁牛奶雪糕」單支售價35元，將於12月22日開放訂貨，限定商品將陸續到店販售至售完為止。
7-11統一翻轉布丁開賣就瘋搶！真實口感曝
7-11「統一翻轉布丁」推出時曾掀起秒殺熱潮，但不少消費者試吃後認為口感與預期的布丁略有差距。主要原因在於，許多人希望翻轉後的焦糖醬仍維持原有質地，但統一為了保留布丁風味，將焦糖醬改為「焦糖凍」，並略調甜度，導致部分消費者開箱後感到失望。
此次推出的「翻轉布丁雪糕」則有機會改善這一問題。與原先的布丁雪糕相比，焦糖與布丁口感差異不大，翻轉後不再出現焦糖凍口感與布丁不一致的情況，吃起來風味有機會貼近原本的「翻轉布丁」預期。
🟡7-11「統一布丁翻轉雪糕」相關資訊
📍開賣日期：12月22日起開放訂購
📍翻轉布丁售價：每支35元
📍販售門市：全台7-11門市
資料來源：7-11
