國防部標案（JE15005L097）「RDX海掃更」採購決標金額高達5.9億元，得標廠商竟是一家登記為室內裝修公司「福麥」，國防部回應，該公司並非只是裝修公司，營業項目包括化學原料批發等16項。不過外界仍質疑不斷，國民黨桃園市議員凌濤說，福麥負責人迄今仍神隱，要求總統賴清德下令徹查。凌濤指出，「馬桶廠商」承攬軍火案與過去高登快篩、超思雞蛋事件如出一轍。他引用當年案例表示，高登小吃店買下16.9億快篩，引發社會譁然，時任衛福部長陳時中仍稱「介入正常商業活動並不好」，結果1700萬劑快篩如今需重新尋找來源。超思雞蛋案中，當時的農業部長陳吉仲高調護航，稱是「最佳合作經驗」，後來超思一人公司遭起訴、過期雞蛋銷毀花費數億，至今欠國人一個交代。他認為此案模式高度相似，引發外界疑慮。凌濤表示，這次國防部長顧立雄護航福麥國際，強調其具「國際貿易」和「化學原料批發」登記即可得標，但完全避談其毫無軍火經驗、未經有效檢核、是否量身打造等質疑。他說國防部長的態度與過去衛福部、農業部的反應如出一轍，彷彿「複製貼上」SOP。此刻正值1.25兆國防預算特別條例審查期，美國要求台灣強化戰力，但連綠營民代與偏綠媒體人都質疑本案。凌濤強調，福麥公司負責人也未露面說明，檢調更是不動如山。他表示，這種利益結構造成民怨，美方也應聽見真正的台灣民意。他說，國民黨支持國防預算，但若「馬桶廠商」仍能順利標下5.9億軍火原料案，賴清德若不下令徹查，國防特別預算條例就不應貿然通過。他認為，政府需以更高標準面對國防採購，而非繼續以政治護航。凌濤並指出，國防部證實本案兩次開標都僅有福麥一家投標，而顧立雄卻以「國際貿易代理商資格」作為主要理由。他引用經濟部數據指出，具有此資格的廠商多達350,159家，也有大量具「化學原料批發」項目，質疑若僅以資格作為審核標準，是否等於所有35萬家廠商都能承攬5.9億軍火原料？他要求政府說明檢核標準為何，以及招標是否存在量身打造的疑慮。對於顧立雄稱台灣無製造RDX炸藥原料，因此需透過福麥採購原物料，凌濤反問：「若照此邏輯，是否台灣任何『馬桶廠商』都能接這種國防標案？」他強調，問題不是沒有更適合的廠商，而是政府是否刻意模糊關鍵。更引人關注的是，福麥登記地址同時也是福麥建設天麗行館，涉及多家公司，負責人李淑玲亦曾是福麥前老闆，後交由李文慶。他質疑兩人關係及跨足軍工產業的合理性，是否涉及更大集團指揮。凌濤最後表示，福麥能否真正履約仍是未知數，但國防部高層與軍備局均閃爍其詞。他質疑若審核鬆散，民進黨最擔心的境外勢力是否有機會介入軍事供應鏈？如今「5.9億炸藥原料」案疑點重重，已進入深水區。他認為，此案若處理不當，恐將徹底引爆全民憤怒，政府必須正面回應所有疑問。