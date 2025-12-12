中華航空促銷機票活動又來了！今（12）日起至12月18日推出「華航飛行樂園」週年慶活動，全航線機票祭出88折起限時優惠，並加碼「每日限量驚喜航線」，像是今（12）天就有台北－曼谷來回機票4366元起，台北-高松也僅有6666元起，另外，購買機票並登錄，還有機會抽到全球不限航點商務艙來回機票。
今日不僅有雙12優惠，華航也慶祝66歲，今日起至12月18日推出「華航飛行樂園」優惠，全面打88折。官網還釋出「每日指定航線限量驚喜價」，包括台北－宿霧來回未稅價4166元起、台北－曼谷4366元起、台北－新加坡5566元起、台北－高松 / 廣島 / 熊本 / 鹿兒島6666元起、台北 –大阪8866元起等。
提醒以上為每日限量票價，且金額為來回未稅金額，實際票價依系統查詢為準。
星宇航空獲Airline Ratings 頒發最高等級榮譽「7-Star PLUS」認證
星宇航空則是於今（12）日公布，近日正式榮獲國際權威航空評鑑機構Airline Ratings 頒發最高等級榮譽「7-Star PLUS」認證，成為全球史上第三家獲得此項頂尖認證的航空公司，再度以實際成果展現星宇航空在飛安管理的世界級實力。
星宇航空補充，Airline Ratings為全球最具影響力的航空安全與服務評鑑平台之一，每年定期發布「七星安全評級」及「全球最安全航空公司」排行榜，被國際媒體與航空產業廣為引用。「7-Star PLUS」為其現行最高等級認證，不僅超越既有七星安全評等，更須通過多項極為嚴格且全面的專項稽核。
星宇航空還提及，此次通過之稽核標準聚焦於客艙第一線實際作業流程，進行全方位、實務導向的安全驗證。稽核內容涵蓋客艙組員標準作業程序、航班 Turnaround 地面整備與安全檢查、旅客安全簡報與示範、客艙起飛前整備流程、組員協調運作機制，以及亂流應對與突發狀況處置等多項關鍵安全環節，全面檢視星宇航空在制度設計與實際執行面的穩定性。
資料來源：中華航空、星宇航空
