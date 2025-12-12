我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨主席柯文哲、威京集團主席沈慶京聲請京華城案法庭直播，台北地院只裁准宣判後5天公開，柯文哲與沈慶京都提抗告，主張《法庭錄音錄影公開播送實施辦法》逾越母法《法院組織法》的授權；高等法院認為，事後播送開庭畫面並未違背法院組織法的規範意旨，今日裁定駁回，不得再抗告。京華城案昨天開庭時，柯文哲受訪表示他內心坦蕩，希望真相水落石出，想利用法庭直播的機會，讓眾所矚目的案子向社會大眾公開，結果法庭直播變成事後的紀錄片，「你們到底在怕什麼？你們有什麼不敢讓人家知道的？」高院裁定指出，抗告人柯文哲、沈慶京主張法院實施公開播送得以「同步」、「即時」為之，法庭錄音錄影公開播送實施辦法第12條第1項規定應於案件裁判宣示或公告後播出，亦即一律限縮為裁判宣示或公告後之「事後」播送，業已逾越母法授權，原審竟依該實施辦法裁定事後播送，顯未堅守審判獨立。合議庭審酌，法庭錄音錄影公開播送實施辦法第12條第1項規定，是司法院依法院組織法第90條第9項規定授權所訂立，乃執行法庭公開播送細節性規定之行政命令，核其授權明確，內容亦與法庭公開播送為確保人民知的權利、當事人公平審判權及實現公開透明的正當法律程序之立法目的相符，並未逾越授權範圍，且無違背母法之規範意旨。原審依上開規定裁定本件准予公開播送，並敘明事後播送方式適當之理由，核無違誤或不當，柯文哲、沈慶京之抗告均無理由。會計師端木正則和柯文哲、沈慶京相反，請求不要公開播送開庭畫面或者去識別化，也提起抗告。高院認為，端木正涉犯《刑法》第216條、第215條、第220條第2項的行使業務上登載不實文書罪嫌，依法院組織法第90條第7項第4款規定，屬於不得公開播送的案件，原審依職權裁定此部分公開播送尚有違誤，端木正抗告有理由，此部分應予撤銷。