▲菅田將暉飾演《火星女王》的地球ISDA職員。（圖／Hami Video）

林廷憶首演日劇！菅田將暉難忘她雙語表現

陳珊妮也有演《火星女王》 還對戲宮澤理惠！

▲《火星女王》中，陳珊妮飾演強權代表ISDA首腦。（圖／Hami Video）

日本NHK放送100週年紀念特別劇《火星女王》由《影后》林廷憶與日本影帝菅田將暉主演，故事總計3集，12月13日正式播出，台灣觀眾可於14日在Hami Video收看。該劇釋出正式預告，除了林廷憶、菅田將暉橫跨星球的命運交會畫面之外，同樣參演該劇的陳珊妮，也分享參演該劇的幕後花絮與心情，「第一次拍戲竟然不太緊張，反而比第一次唱歌更從容。」提到與日本影后宮澤理惠的對戲，笑稱拍攝現場「有點浪漫」，讓粉絲們都興奮不已！日前舉行的記者會中，菅田將暉分享與林廷憶初次見面時的趣事：「第一次見面的時候，林廷憶正在練吉他。在這麼多挑戰下，包括以英、日文演出、飾演視障角色、彈吉他、唱歌，她還是展現出十足的享受與投入。看到她那麼開心，我也感染到了，就和她一起即興合奏了起來。」菅田將暉還提到：「當初第一次讀劇本時，或許因為劇情設定在100年後的世界，有些超出想像範圍，因此花了點時間才逐漸理解。」談及「是否想親自去火星看看」這個話題時，他笑說：「一開始會覺得好像不太想去火星，但如果可以簡單抵達的話，也許不錯呢！其實我還滿好奇的，像體驗重力感覺，真的會想去看看。」《火星女王》改編自直木獎作家小川哲的同名小說，由跨國製作團隊打造，演員陣容來自台灣、日本、韓國、奈及利亞等地，劇中對白涵蓋日語、英語、中文與韓語。劇情設定於距今100年後的2125年，人類移居火星已滿40年，由陳珊妮領導的強權組織ISDA主導統治，但火星居民渴望自由，社會氛圍暗潮洶湧。林廷憶飾演的女主角莉莉-E1102自幼在火星成長且先天視障，長期接受嚴格訓練，只為搭乘太空船前往地球；菅田將暉則飾演的ISDA地球職員白石蒼人，兩人雖分屬兩個星球，卻因共同喜愛地球樂團「Disk-Miners」透過廣播悄悄連結情感，也在無人知曉的情況下，彼此訂下了一段承諾。這次最令台灣觀眾驚喜的，除了由林廷憶飾演NHK科幻大戲的女主角，還有陳珊妮獻出戲劇處女作，飾演的ISDA最高首腦范雨彤，一身黑色高領制服與過膝高跟長靴展現無人可及的權力氣場。陳珊妮近日發文，自揭原本以為只是客串，結果導演直接認定她就是劇中霸權代表，「發現不是客串之後開始擔心，會不會毀了NHK的百年聲譽。」更打趣說：「不確定敢不敢看首播？我會再努力一下。」陳珊妮也不藏私分享幕後小花絮，「放飯時間都在NHK食堂吃現煮料理，價格像i珍食一樣便宜，意外的療癒。」雖然每場戲為穿上咬腳的高跟長靴吃盡苦頭，但她不忘感謝拍攝團隊所有夥伴的照顧，「真的非常感心！」而在談到與宮澤理惠的對手戲時，陳珊妮寫道：「有一場戲要猛搖她的肩膀，拍了很多take，覺得很浪漫。」一語雙關的神祕描述，也讓粉絲期待台日兩大女王在火星與地球政壇的正面交鋒。《火星女王》全劇共3集，將於12月14日起在Hami Video全台獨家首播，線上看「」。